Relazioni al cambio di stagione: il richiamo dell’uncuffing

Con la primavera scatta l’uncuffing, ovvero la tendenza a sciogliere i legami nati o consolidati durante l’inverno, quando il nido caldo e le serie tv a due sembravano la soluzione perfetta. D'altra parte, con il cambio di stagione c’è chi cambia guardaroba, chi taglia la frangia e chi sente il bisogno di “alleggerire” la vita sentimentale. Perché l’aria ora è diversa, le uscite si moltiplicano, il richiamo dell’esterno è forte. È normale? Molto. È sempre una buona idea? Dipende. Vediamo come riconoscere l’impulso di stagione, come ascoltarlo con intelligenza e come trasformarlo in una scelta consapevole, sia che si resti, sia che si volti pagina.