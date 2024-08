Coppia e relazioni: come passare dal "vedersi" allo "stare insieme"

se si desidera trasformare il rapporto che si sta vivendo in una relazione, non è da sottovalutare anche il tempo che ci si dedica. Tuttavia, non è (solo) questione di quantità, ma soprattutto di qualità. Infatti, non è importante solo il vedersi, quanto condividere i momenti importanti, quelli che contano per ciascuno dei partner. Non basta condividere il caffè della mattina o il pranzo durante la pausa del lavoro, ma vivere delle esperienze speciali che fortificano la reciproca vicinanza e che, mattoncino dopo mattoncino, danno inizio alla costruzione di una relazione. Tra queste, il viaggio merita il posto d'onore, ma vanno benissimo anche una serata in un ristorante mai provato prima, così come un concerto dell'artista preferito, esperienza che porteremo sempre nel cuore. Attenzione anche ai comportamenti che si tengono mentre si sta insieme: per esempio, continuare a sbirciare i social sul cellulare quando si è in compagnia di quello che dovrebbe essere il nostro potenziale compagno non è esattamente il modo migliore per dar vita a una relazione.