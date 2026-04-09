Amore e tempo, il calendario di coppia per chi ha agende piene

proviamo a spegnere tutto per quindici minuti e iniziamo a comunicare: uno parla, l’altro ascolta senza interrompere e poi ci si scambia i ruoli. Le regole sono poche: niente consigli non richiesti, niente soluzioni immediate, solo attenzione e parole che rimandano ciò che si è capito: “Se ho colto bene, ti sei sentito…”. E' un piccolo rito capace di sciogliere tensioni e fare spazio al "noi". A fine ascolto, niente è meglio che un lungo abbraccio, un gesto carico di significato che fa bene al cuore e al corpo perché libera i neurotrasmettitori del benessere ed è un vero toccasana che fa sentire più sereni, abbassa i livelli di ansia e contribuisce persino ad abbassare la pressione sanguigna.