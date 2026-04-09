Amore e tempo, il calendario di coppia per chi ha agende piene
Agende piene, cuore sveglio: un calendario di coppia semplice e frizzante per ritrovare intimità, gioco e complicità senza stravolgere la settimana
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In amore la mancanza di tempo non deve essere considerata nemica della coppia, quanto piuttosto qualcosa da gestire a modo proprio. Infatti, quando le agende scoppiano e il sentimento sembra scivolare ai margini, non serve colpevolizzarsi, né promettere rivoluzioni impossibili: piuttosto, serve un calendario gentile fatto di micro-momenti capaci di nutrire la relazione senza mettere ansia. Va pensato come una piccola palestra della coppia: pochi minuti al giorno, obiettivi realistici e un pizzico di leggerezza, che non guasta mai. Con un metodo semplice e un tono frizzante, anche le coppie più indaffarate possono tornare a sentirsi complici, presenti, desiderate. Ecco una settimana tipo da sperimentare e da adattare poi alla propria vita.
LUNEDÌ, APPUNTAMENTO CON LA REALTÀ (E CON IL DESIDERIO)
il primo giorno della settimana si apre con un patto: cinque minuti di “allineamento di coppia” al mattino o alla sera. Ognuno dichiara un impegno importante, un possibile intoppo e anche un piccolo desiderio per la settimana. Sono sufficienti tre frasi secche: “Ho bisogno di…”, “Posso offrirti…”, “Mi piacerebbe se…”. Non è una gara a chi è più stanco, ma un invito a vedersi davvero. La conclusione è con un gesto simbolico: che sia un post it sul frigorifero, un abbraccio tenero o un bacio, l'importante è dare un segnale inequivocabile dell'impegno preso.
MARTEDÌ, IL MESSAGGIO DI META' GIORNATA
a metà giornata si apre una finestra. Non serve che sia un romanzo, basta anche un solo messaggio: una frase semplice come “ti sto pensando” ha un grandissimo valore e non chiede nulla in cambio. Si può giocare con un ricordo comune, una foto buffa e divertente, una promessa per la serata. L’obiettivo non è fare cronaca, ma accendere un sorriso e richiamare qualcosa che sia esclusivo della coppia. Se si vuole alzare il tono, si può aggiungere una domanda stuzzicante: “Quale momento di noi ti torna in mente oggi?” La brevità è una coccola che sa di cura e promette passione.
MERCOLEDÌ, IL QUARTO D'ORA DI ASCOLTO
proviamo a spegnere tutto per quindici minuti e iniziamo a comunicare: uno parla, l’altro ascolta senza interrompere e poi ci si scambia i ruoli. Le regole sono poche: niente consigli non richiesti, niente soluzioni immediate, solo attenzione e parole che rimandano ciò che si è capito: “Se ho colto bene, ti sei sentito…”. E' un piccolo rito capace di sciogliere tensioni e fare spazio al "noi". A fine ascolto, niente è meglio che un lungo abbraccio, un gesto carico di significato che fa bene al cuore e al corpo perché libera i neurotrasmettitori del benessere ed è un vero toccasana che fa sentire più sereni, abbassa i livelli di ansia e contribuisce persino ad abbassare la pressione sanguigna.
GIOVEDÌ, UN GIOCO DI COMPLICITÀ
la settimana comunque ha bisogno di pepe. Perché non inventare un gioco facile da fare alla sera, magari davanti a una cenetta e a un calice di vino? Per esempio, si possono porre tre domande cui rispondere sinceramente, tipo: “Quale gesto tuo mi accende?”, “Dove vorresti che ti portassi, anche solo con la fantasia?”, “Cosa buttiamo di vecchio e cosa facciamo crescere?”. Si può mettere in palio un premio simbolico: scegliere la colazione della domenica, o un massaggio o anche una passeggiata a sorpresa. Il gioco è una scorciatoia per l’intimità: fa ridere, scalda, unisce e preparata a una conclusione "hot".
VENERDÌ, IL MICRO-APPUNTAMENTO
prendiamoci una ventina di minuti per un fuori programma insieme. Non deve essere complicato: un caffè fuori mano, un tramonto guardato dalla stessa panchina, un giro dell’isolato mano nella mano. Se si è a distanza, si può replicare in due città differenti: per sentirsi vicini e complici basta vivere questi stessi gesti alla stessa ora e poi ci si racconta le sensazioni. Il segreto è l’attenzione: qualunque luogo può diventare speciale se lo si decide insieme.
SABATO, LA SORPRESA CHE NON COSTA NULLA
per un amore che deve sopravvivere ad agende piene zeppe, si può organizzare una sorpresa da non misurare in euro ma in pensiero. Basta preparare qualcosa di semplice: una colazione servita con una dedica, una lettera di tre righe, un oggetto di casa che sia un simbolo della settimana (una tazza, una pianta, una candela) con una frase che racconta un momento di coppia. Non serve commentare subito: è fondamentale godersi il gesto per poi ricambiare a modo proprio. Una coccola super preziosa che può ottenere grandi risultati.
DOMENICA, IL RITO DI CHIUSURA (E IL SEME DEL DOPO!)
la settimana si chiude con un bilancio tenero e concreto. Dieci minuti per chiedersi cosa ha funzionato e cosa no, cosa si può alleggerire e cosa ripetere. Si può decidere di tenere un paio di cose e di cambiarne una, valutando anche una promessa leggera per i successivi sette giorni. Qualche esempio? Un buongiorno più affettuoso, una serata senza distrazioni, un massaggio reciproco di cinque minuti prima si spegnere la luce e mettersi a dormire. Infine, il sigillo con un gesto: un brindisi, un bacio, due mani intrecciate, un abbraccio silenzioso ma carico di significato. L'amore si nutre di piccoli gesti capaci di sortire grandi risultati.