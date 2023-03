Eros in cucina: cinque suggerimenti per una cena davvero "piccante"

Se siamo desiderosi di qualcosa di nuovo, decisamente più allettante e goloso, possiamo accendere la curiosità per cuocere a fuoco lento l' intimità e aggiungere il pepe della passione nella nostra relazione. Da stasera inizia un gioco nuovo : proviamo a stupire il partner con sapori e sensazioni inusuali , partendo proprio dall' aperitivo : veloce da preparare, sa stuzzicare l'appetito e non solo!

PREPARATI ALLA SERATA: arrivare al rendez vouz serale con un livello crescente di desiderio è d'obbligo. Prepararsi all'appuntamento con calma assaporando la serata che ci attende è la preparazione giusta per un incontro ad alto tasso di passione. Durante la giornata il telefono è un ottimo alleato: un modo super semplice, ma molto efficace, per tenere il fil rouge con la serata che ci attende. D'altronde, non servono certo chissà quali romanzi, bastano poche parole, un pensiero, una faccina o un emoticon affettuosi aiutano a creare il clima giusto per l'intimità. L'attesa aumenta il desiderio e scatena la fantasia.



PRIMA DI TUTTO DIMENTICA LA FRETTA E CONCEDITI UN PO' DI RELAX: staccare e ritrovare la calma dopo una giornata piena d'impegni non è sempre facile, a maggior ragione se arriviamo a sera stanchi ed esausti avendo esaurito quasi ogni energia disponibile. Per scrollarsi di dosso pensieri e preoccupazioni, sciogliere la tensione e ritrovare l'intimità, niente è meglio che godersi una doccia insieme: luci basse e candele profumate per tutta la casa, bagnoschiuma e aromi e una chiacchierata su come è andata la giornata ci aiuteranno a stabilire l'atmosfera perfetta carica di serenità e di complicità.

UNA CENA PROMETTENTE: iniziare la serata con un aperitivo è senz'altro la mossa giusta. Uno stuzzichino prima della cena vera e propria è importante per svariati motivi: la velocità di preparazione, il fatto che non si raffredda e quindi possiamo disporre di tutto il tempo che vogliamo prima di brindare e, ultimo ma non meno importante, può essere decisamente malizioso perché si può mangiare con le mani e permette d'imboccarsi reciprocamente. Il desiderio va stuzzicato, mai dimenticarlo! Tra le varie proposte golose e a prova di dieta, sì alle tartine di salmone, avocado e formaggio spalmabile, pinzimonio di verdure fresche e di stagione, e sì anche a qualche manciata di frutta secca da accompagnare con qualche goccia di miele: deliziosi!



USA LO SGUARDO: il contatto con gli occhi è fondamentale per stabilire immediatamente una connessione forte. Guardarsi, esprimere i propri sentimenti con gli occhi è un gesto che può essere molto più efficace di tante parole. Un brindisi a noi stessi e al nostro stare insieme, sfiorarsi, coccolarsi senza mai smettere di guardarsi: comunicare amore, accettazione, serenità, sentirsi connessi l'uno all'altro non potrebbe essere più semplice di così.



LASCIA LIBERA LA FANTASIA: l'erotismo parte dalla testa, è una questione di cervello e poi naturalmente anche di pelle. Non servono dunque acrobazie o numeri da circo: la chiave giusta per completare la serata dopo una cenetta a lume di candela è quella di abbandonarsi all'istinto è sentirsi liberi di tornare a vivere una dimensione legata al solo piacere. Per mantenere vivo il rapporto e il fuoco della passione non dimentichiamo di solleticare il desiderio e di ritagliare ogni settimana almeno una serata libera da dedicare al rapporto di coppia.