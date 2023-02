Eros: piccole astuzie per solleticare la vita di coppia (e ritrovare la passione)

Un impatto inevitabile che può far crollare la tensione erotica tra i partner spegnendo la fiammella della passione. D'altra parte, la convivenza non è sempre tutta rose e fiori: tra bollette da pagare e giornate no, frustrazioni e mille impegni lo stare insieme diventa quasi una battaglia da combattere e vincere ogni giorno.

Per fortuna, rimediare al temporaneo (si spera!) calo del desiderio si può e senza nemmeno grandi sforzi: bastano piccoli gesti, come cucinare insieme, trascorrere una serata tranquilla abbracciati sul divano, regalarsi un bel massaggio o stuzzicare la fantasia con una doccia a base di carezze per trovare una complicità nuova e ridare slancio alla sfera più intima. Insomma, qualche astuzia per riaccendere la voglia di stare insieme e di fare scintille sotto le lenzuola - e non solo - c'è: ecco allora qualche piccolo suggerimento per una vita intima da dieci e lode.



USA LO SMARTPHONE: scambiarsi messaggi durante la giornata è normale, ma se vogliamo ottenere qualche risultato fuori dall'ordinario non lasciamoci intimorire ed esageriamo con il cellulare. Abbondiamo con l'uso Whatsapp: se aggiungiamo un po' di pepe alle nostre chat, l'idea che possano preludere a una seratina ad alto tasso erotico non è più una chimera. Un messaggino o una foto un po' provocante stuzzicano con una leggera malizia e fanno tornare all'ebbrezza dei primi tempi, senza contare che sono ottimi come break per rendere più sopportabili i pomeriggi passati in ufficio.

ORGANIZZA UNA CENETTA A LUME DI CANDELA: non è certo una novità, ma vale la pena sottolinearlo. Darsi da fare in cucina e preparare una cenetta può essere estremamente intrigante. Un aperitivo per iniziare a stuzzicare l'appetito (e non solo!) e qualche candela accesa sono sufficienti a creare la giusta atmosfera. Mettersi ai fornelli insieme, fianco a fianco può essere divertente e sexy, e a chi importa poi se la pasta scuoce...

RILASSATI SUL DIVANO: un gesto davvero semplice, ma che può sortire straordinari effetti è quello di dedicarsi del tempo in totale relax sul divano davanti alla TV. Non serve che il film sia appena uscito o che la partita sia la finale dei Mondiali, quello che conta è divertirsi e condividere qualche emozione insieme. Terminare la giornata in tenerezza, vicini e abbracciati sul sofà è la coccola più gradita per chiudere la serata e iniziare una notte all'insegna della passione. Gli ingredienti sono pochi ma perfetti perché sia dolce e bellissima: basta solo provare, il risultato è garantito.

PROGRAMMA UNA FUGA ROMANTICA: il segreto per non entrare nel tunnel della noia e interrompere una consolidata routine è stravolgere i piani e le abitudini. Programmare un fine settimana diverso fuori casa all'insegna del relax totale ci sbarazza dall'obbligo di fare rifornimento al frigorifero, di rivoluzionare casa per le pulizie domestiche o mettersi di buon mattino a organizzare agli impegni scolastici dei figli o le attività di lavoro. Tra i più acerrimi nemici del rapporto di coppia un posto d'onore va senz’altro allo stress: coltivare il piacere di stare insieme è terapeutico con effetti positivi che permangono nel tempo.



NON DIMENTICARE DI SEDURRE: l'inverno è rigido e, oltre a combattere il freddo, anche la comodità è una priorità, soprattutto dopo una giornata densa d'impegni e di cose da fare. Bisogna ammettere però che ampie camicie da notte e pigiamoni morbidi e caldi, ma decisamente tutt'altro che sexy non sono proprio adatti per suscitare pensieri maliziosi. Una lingerie un po' provocante, una maglietta leggera o addirittura scegliere per una volta di dormire nudi stimola la vicinanza e il contatto fisico. L'eros va sempre solleticato, quindi bando alla pigrizia e al comfort eccessivo.



PROVA LE "ATTIVITÀ" DI COPPIA: ciascuno di noi apprezza il proprio spazio, ci mancherebbe. Tuttavia, condividere la semplicità di gesti molto intimi è altamente terapeutico e, anzi, raccomandato. Insaponarsi reciprocamente, lavarsi i denti e sorridersi allo specchio, condividere il getto d'acqua della doccia sono facili esercizi di complicità domestica da non sottovalutare mai.