La chimica del desiderio: cosa succede nel corpo quando ci innamoriamo

la chimica del desiderio è un intreccio di ormoni e neurotrasmettitori. La dopamina è quella che scatena la passione e l’euforia dei primi tempi; l’adrenalina aumenta la frequenza cardiaca e la tensione muscolare, rendendoci più “vivi” e reattivi. Poi entra in gioco l’ossitocina, soprannominata “ormone dell’amore”, che si attiva durante l’intimità, gli abbracci e il contatto fisico, creando un senso di fiducia e connessione. In questa fase, l’altro diventa quasi una calamita: lo pensiamo di continuo, lo desideriamo, e ogni messaggio o gesto viene amplificato da un’ondata chimica che ci travolge.