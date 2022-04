In primavera ci si innamora di più: ma sarà vero?

PERCHÉ LA PRIMAVERA FAVORISCE LO SBOCCIARE DI NUOVI AMORI

Le belle giornate

- La luce

dopamina

testosterone

umore

metabolismo

vitamina D,

- Il vestiario:

- Questioni di naso –

olfatto

feromoni

preferenze amorose

ci solleticano a cercare novità, il fatto di stare di più all’aria aperta favorisce gli incontri sia tra le persone che fanno già parte del nostro giro di conoscenza, sia tra gli amici degli amici o anche in luoghi e ambiti del tutto nuovi. La natura che fiorisce intorno a noi, il clima mite e piacevole ci predispongono naturalmente al desiderio di lasciarci andare a qualcosa di diverso da ciò a cui siamo abituati e ci predispone all’apertura verso una nuova relazione.ha un effetto importante sul funzionamento del nostro orologio biologico e ha un ruolo attivo nella produzione di ormoni che attivano più intensamente la cosiddetta. Lanelle donne e ilnegli uomini ci fanno sentire più propensi ad attività amorose e nello stesso tempo rendono più facile il meccanismo dell’attrazione. Sta poi a noi, naturalmente la scelta di assecondare o meno questo impulso. Il fatto di trascorrere più tempo possibile all’aria aperta, oltre a predisporci ai sentimenti, ha una lunga di effetti benefici sul nostro organismo: migliora il tono generale dell’, stimola il, innesca la produzione diindispensabile per la salute delle ossa. Non ultimo, ci regala un colorito più sano, cancellando in modo naturale il pallore dell’inverno, rendendoci più attraenti e più sicuri di noi stessi.le temperature più miti ci portano a scegliere abiti più leggeri, cominciando a scoprire il corpo e a rivelarne le forme. Anche per questo siamo spinti a fare del nostro meglio per mostrarci al meglio di noi stessi.Le fioriture e i profumi che arrivano dalla natura, anche se in città occorre recarsi in un parco o in un viale alberato per percepirli, stimolano il nostroe lo rendono più sensibile e attento anche nel percepire i, ossia le sostanze chimiche prodotte dagli organismi (animali ma anche umani) per indurre una certa risposta comportamentale tra i membri della stessa specie. I feromoni servono, ad esempio, a marcare il territorio e, soprattutto, come richiamo sessuale. Sembra che queste sostanze siano in grado di influenzare lesulla base delle affinità genetiche tra i due possibili partner, con lo scopo di garantire l'evoluzione della specie.

MA IN REALTÀ, L’AMORE SBOCCIA TUTTO L’ANNO

scienza

statistica

sessualità

tutti i mesi dell’anno.

un ciclo mensile

– Lae la, però, ci raccontano una storia un po’ diversa: la specie umana si è evoluta in modo da garantire un andamento costante allainLa fertilità femminile non ha un andamento stagionale, come avviene nel caso di altre specie di mammiferi i quali tendono ad accoppiarsi nei periodi dell’anno in cui le condizioni sono più favorevoli alla sopravvivenza della prole, ma avviene in base asecondo cui la possibilità di concepire è uguale in qualsiasi mese dell’anno. La sessualità assume così un significato diverso e viene vissuta non più solo a scopo riproduttivo, ma come elemento di piacere e di consolidamento affettivo da parte della coppia.

LE STATISTICHE -

settembre

ottobre

mesi invernali.

maggio

mesi estivi,

Nell'emisfero boreale, cioè quello in cui viviamo, il maggior numero di nascite si verifica tra la fine die in, e quindi è frutto di incontri amorosi che avvengono neiGli amori di primavera, invece, a distanza dei nove canonici mesi di gestazione, fanno registrare un calo piuttosto significativo di lieti eventi: da novembre in poi, infatti, le nascite calano sensibilmente fino a toccare un minimo nel mese di febbraio. I fiocchi rosa e azzurri tornano ad aumentare in: sono quindi frutto dei concepimenti neiagosto in particolare, forse con la complicità dei periodi di vacanza in cui si è più rilassati e più disponibili ai momenti di amore.

CIASCUNO SI INNAMORA QUANDO GLI VA –

Anche se, secondo la scienza, noi esseri umani non abbiamo una vera e propria stagione degli amori, non c’è nulla che ci impedisca di abbandonarci a un po’ di romanticismo. Via libera, dunque, a farfalle nello stomaco e passeggiate mano nella mano nel parco, ammirando il viso della persona che amiamo insieme al verde novello delle piante e dei cespugli: in fondo il cuore non conosce stagioni e l’importante è restare vigili per cogliere le opportunità quando questa si presentano.