Matrimonio: piccola guida ai momenti clou

IL LANCIO DEL BOUQUET – È un altro momento molto atteso che, di solito, conclude il banchetto e dà il via alla festa successiva. Il bouquet è molto più di un semplice mazzolino di fiori che la sposa tiene in mano al momento del sì: è un simbolo antico, presente tanto nei rituali occidentali che in quelli arabi. Fin dalle sue origini, in epoca precristiana, ha il compito di simboleggiare la purezza della sposa e l’augurio di buona fortuna. Per tradizione, è l’ultimo dono che il futuro marito riserva alla fidanzata prima di prenderla in moglie e come tale è responsabilità dello sposo sceglierlo e farlo avere all’amata in tempo per la cerimonia. Dato che si tratta di un complemento importante del look della sposa, deve essere in armonia con gli addobbi floreali della chiesa e con l’abito di lei: poiché per tradizione il vestito della sposa non deve essere visto fino all’ingresso in chiesa, può essere utile che qualcuno dell’entourage della sposa affianchi il fidanzato nella scelta della composizione floreale: di solito è un’incombenza che tocca alla mamma di lei o a un’amica fidata, ma sempre più spesso le spose preferiscono provvedere personalmente. Il bouquet può essere consegnato alla sposa prima del suo ingresso in chiesa dallo sposo stesso o, sempre per ottemperare alla scaramanzia, consegnato a casa di lei il mattino delle nozze, in modo che i due sposi non si incontrino fino all’altare e che il mazzolino sia a disposizione per le fotografie da scattare durante la vestizione. Per tradizione, il bouquet, al termine del pranzo nuziale, viene lanciato dalla sposa verso il gruppo delle amiche nubili presenti alla festa: la ragazza che lo acchiapperà è destinata a sposarsi entro l’anno. La sposa può anche decidere di regalarlo a un’amica del cuore, alla quale la sposa augura buona fortuna nelle vicende di cuore. Negli ultimi anni è diventata prassi comune far realizzare una copia più piccola del bouquet nuziale, da utilizzare per questo particolare lancio, specie se la sposa preferisce conservare il proprio per ricordo. Infine, che succede se il bouquet lanciato non viene afferrato da nessuno e cade a terra? Niente paura, non è affatto presagio di cattiva sorte: la persona più vicina lo raccoglierà e lo conserverà come segno di affetto e foriero di amore. Se nessuno lo prende, sarà la sposa a raccoglierlo e regalarlo personalmente alla persona che si troverà più vicina a lei. In ogni caso, il bouquet non si lancia di nuovo e non può essere reso alla sposa.