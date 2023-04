Fare l'amore, l'ingrediente (nemmeno troppo) segreto per la serenità di coppia

BACI A CAREZZE A PROFUSIONE: l'intimità, perché sia realmente tale, ha bisogno di essere preparata e "scaldata". Un approccio che diventi un perfetto preludio a un incontro amoroso carico di passione, deve nutrirsi di piccoli riti e di gesti anche semplici capaci di rinvigorire il rapporto, favorendo la vicinanza, fisica e psicologica. Non serve fare grandi preparativi, bastano anche un semplice film da guardare insieme sul divano magari accompagnato da pizza e birra. Niente è meglio che coccolarsi tra un fotogramma e l'altro prima di andare a coricarsi, senza dimenticare che anche dormire insieme è quanto di meglio si può fare per rafforzare il legame di coppia.

IMMAGINA, PENSA E AGISCI IN DUE: per ritrovare l'intimità perduta, o anche solo per rinforzare il desiderio di coppia, occorre ricordarsi sempre che condividere è la parola d'ordine. Avere un progetto comune, pianificare e sognare insieme, ma anche ridere e guardarsi davvero l'un l'altro renderà più semplice l'intesa tra le lenzuola. Mai sottovalutare il fatto che il sesso aumenta la vicinanza fisica e psicologica, oltre a rafforzare il legame tra i partner anche se di lunga data. Non è mai troppo tardi per ritrovare situazioni maliziose e intriganti, basta alimentare le fantasie e realizzarle con complicità.



USA IL SESSO PER RITROVARE IL BUONUMORE: se stress, ansia e umor nero, anzi nerissimo, sono diventati i compagni di vita abituali, possiamo disfarcene in maniera naturale e piacevole. Il rimedio è davvero alla portata di chiunque: praticare un po' di sesso è il toccasana capace di migliorare il benessere dell'organismo e del nostro stato psicologico grazie al conseguente rilascio di endorfina e dopamina. Se ci si sente "bloccati" e troppo giù di corda per avvicinarsi al partner, è possibile ritrovare lo stato d'animo giusto cercando di allontanare i pensieri negativi e lo stress per esempio con una bella doccia calda alla sera al rientro a casa ed elevando un brindisi prima di cena. Bastano piccoli accorgimenti per ristabilire il clima ideale per fare l'amore.

MIGLIORA IL TUO STATO DI SALUTE: il sesso è un ottimo alleato del nostro benessere. Non è solo un modo di dire, ma corrisponde a verità. L'attività sessuale permette di ridurre il rischio di sviluppare problemi cardiovascolari e favorisce una buona circolazione: l’eccitazione sessuale, infatti, fa aumentare il ritmo cardiaco, che raggiunge il massimo dei battiti con l’orgasmo, al punto che gli uomini che hanno una regolare vita sessuale godono del 45% in meno di possibilità di avere un disturbo cardiaco. Non solo: fare l'amore migliora la pressione e avere rapporti sessuali una o due volte la settimana pare sia la frequenza ottimale per potenziare il sistema immunitario, almeno stando alla ricerca pubblicata su "Psychological Reports", contribuendo all'aumento dell'immunoglobulina A, che combatte i virus influenzali. Un'ulteriore buona notizia: se talvolta il mal di testa è la scusa per sottrarsi a un rapporto sessuale, meglio sapere che, secondo uno studio realizzato da una università tedesca, un incontro intimo esercita un potente effetto analgesico contro l’emicrania e il mal di testa a grappolo dato che l’amplesso stimola il rilascio di endorfine nel cervello, “gli ormoni del benessere”, antidolorifici naturali prodotti dal nostro stesso organismo.



LASCIARSI ANDARE, PIÙ FACILE DI COSI'! Abbandonarsi senza inibizioni durante un rapporto sessuale a volte non è così semplice: questioni culturali, condizionamenti e magari anche una scarsa autostima frenano i nostri desideri. Tuttavia, soprattutto per gli uomini, sentirsi appagati soprattutto avendo la possibilità di praticare il sesso orale è davvero molto importante per una vita intima soddisfacente. Lasciamo dunque perdere l'eventuale imbarazzo e lasciamoci andare: il sesso è più bello assecondando i desideri e le fantasie del partner. Le regole per una vita intima felice sono semplici e hanno un effetto portentoso sul benessere della nostra relazione.