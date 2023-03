Coppia e relazioni: la non-monogamia è il trend del momento

Come definire le nuove forme di rapporto amoroso? Ecco un glossario per descrivere chi vuole sperimentare le relazioni aperte

D'altra parte, chi predilige rapporti di tipo più standard e tradizionale ha a disposizione canoni e linee guida ben consolidate che fissano assai chiaramente i termini e le parole da utilizzare o che ci si aspetta di sentire; diverso il discorso per chi, al contrario, non intrattiene rapporti nel modo più tipico e convenzionale. Che dire, dunque?

Ecco allora che, a tre mesi dall'inizio del 2023, Ashley Madison, piattaforma leader internazionale per chi è alla ricerca di love affaire extraconiugali, ha stilato una lista dei termini più in voga per gli incontri amorosi di quest'anno.

Il Discreet Dictionary 2023 è infatti un glossario completo dei termini più adatti e utilizzati durante gli incontri non-monogami, creato proprio per quelle persone che sono aperte a sperimentare relazioni inconsuete, come la non-monogamia, che sia dichiarata o meno.

Le nuove parole servono a un ampio bacino di persone, da chi pratica abitualmente relazioni non monogame, a chi si sta appassionando per le prime volte a queste nuove forme di rapporti, o semplicemente a chi è estremamente interessato a sperimentare un’alternativa alla monogamia.

D'altra parte, nel report Next Generation of Non-Monogamy, Ashley Madison ha scoperto che, nonostante la monogamia sia stata lo standard per eccellenza delle relazioni per secoli, la struttura tradizionale delle relazioni di coppia non è adatta a tutti, soprattutto a lungo termine, tanto che quasi un italiano su cinque oggi preferirebbe una relazione non-monogama.



Per questo motivo, man mano che le relazioni continuano a formarsi, ci si aspetta di vedere un numero sempre maggiore di persone curiose delle meta-relazioni.

Il Discreet Dictionary è stato stilato per fornire a chi pratica la non-monogamia termini nuovi e divertenti che si applicano uno stile di relazione unico: “Sia che stiate uscendo dalla vostra comfort zone per esplorare la non-monogamia per la prima volta, sia che siate degli esperti in materia, questi termini possono risultare sempre utili” conferma Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa.



L'elenco completo del glossario comprende dieci termini nuovi e attuali per i non-monogami che frequentano apertamente più persone, che hanno una relazione discreta o che semplicemente si spingono oltre i confini della monogamia tradizionale.

1 - Schedare: quando un individuo mappa e archivia i suoi molteplici partner utilizzando un file Excel

2 - Bi-ghostare: sparire regolarmente nelle relazioni a distanza



3 - Meta-relazioni: intraprendere relazioni sentimentali con più di una persona



4 - Salire di livello: emanciparsi da un livello superiore di non-monogamia (ad es. passando al matrimonio aperto)



5 - Check di affinità: ricercare una potenziale connessione prima di incontrarsi di persona



6 - Outsourcing: introdurre un partner secondario nella propria vita amorosa



7 - Sampling: sperimentare nuovi kink, ovvero una varietà di fantasie e pratiche sessuali non tradizionali (denominate sesso “vanilla”)



8 - Monogamia flessibile: essere a cavallo tra le relazioni monogame e quelle non-monogame



9 - Monogamia curiosa: provare la non-monogamia per la prima volta



10 - Multiplayer: chi cerca esclusivamente rapporti non-monogami