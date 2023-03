Eros, l'ingrediente indispensabile per la "love therapy" di coppia

Riscoprire l'eros per ritrovare la felicità perduta è possibile: con qualche piccolo accorgimento, un po' di impegno e una buona dose di entusiasmo, i risultati non si faranno certo attendere.

Ecco allora come risvegliare il rapporto di coppia in cinque mosse.

1 - PENSA IN DUE, AGISCI IN DUE: in una coppia saper condividere è davvero un obbligo affinché tutto funzioni. Avere un progetto comune, ridere insieme e guardarsi davvero, vedendosi per quello che si è, pregi e difetti, è fondamentale per accorciare le distanze e rendere più semplice la complicità tra le lenzuola. Non bisogna mai dimenticare che il sesso aumenta la vicinanza fisica e mentale e rafforza la relazione, anche se è di lunga data. Non è mai troppo tardi per (ri)trovare situazioni maliziose e intriganti capaci di risvegliare il desiderio.

2 - DIMENTICA LO STRESS, IL SESSO RILASSA E DISTENDE: ansia e cattivo umore hanno i minuti contati, anche se affrontati con semplicità e senza grandi sforzi. Il segreto? Per esempio, fare sesso: migliorare il benessere dell'organismo e dello stato psicologico grazie al rilascio di endorfina e dopamina può essere davvero molto utile oltre che estremamente facile. Per trovare lo stato d'animo ideale prima di avvicinarci al nostro partner, meglio iniziare a liberarsi dei pensieri e dello stress accumulati durante la giornata: una doccia calda e un brindisi prima di cena ristabiliscono il clima perfetto per una notte di passione.

3 - BACI E CAREZZE, LA QUANTITÀ CONTA: impossibile negarlo, dormire insieme è un gesto talmente intimo che è capace di cementare anche la coppia più nuova e appena formata, oltre che rafforzare quelle ormai consolidate. Del resto, l'intimità ha bisogno di essere preparata e alimentata, ecco perché è importante dare energia ai piccoli riti e ai gesti anche elementari che assecondano la vicinanza, fisica e psicologica. Serata base di film e divano? Niente di meglio che coccolarsi, stringersi e baciarsi con generosità tra un taglio di pizza e un sorso di birra: il resto verrà da sé.



4 - PRENDITI CURA DEL CUORE, IN TUTTI I SENSI: il sesso fa bene alla salute. Non è solo un modo di dire, perché l'attività sessuale stimola il ritmo cardiaco, migliora la circolazione sanguigna e coinvolge tutta la muscolatura. Inoltre, fare l'amore stabilizza la pressione e, secondo alcune ricerche, contribuisce all'aumento dell'immunoglobulina A che combatte i virus influenzali. Un autentico toccasana per la coppia e non solo.



5 - LIBERA LA TESTA E LASCIATI ANDARE: cosa desiderano gli uomini più di ogni altra cosa? Sentirsi appagati, desiderati, coccolati e soprattutto, secondo le statistiche, praticare il sesso orale. Quindi, meglio lasciar perdere l'eventuale senso di vergogna e d'imbarazzo e viceversa lasciarsi andare senza timore: il sesso è più bello se si assecondano i consigli del partner. Le regole per una vita intima appagante sono semplici e hanno un effetto poderoso sul benessere della propria relazione.