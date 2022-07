Due cuori e una vacanza: come evitare tensioni e scontri in ferie con lui

Perché, però, proprio quando le cose dovrebbero essere finalmente facili e divertenti, ogni situazione sembra buona per accendere un litigio con il nostro (o la nostra) partner , proprio a proposito delle vacanze? Le ragioni possono essere numerosissime e non vale la pena analizzarle qui: cerchiamo invece di trovare una soluzione almeno temporanea alle baruffe per goderci al meglio il riposo , senza tensioni inutili e, spesso, scatenate da futili motivi.

Patti chiari e niente rabbuffi

appassionerà e renderà felici entrambi.

abbiamo fatto una scelta

negoziato e discusso in anticipo,

esprimere con chiarezza i nostri desideri

– Se condividiamo interessi e passioni con il nostro compagno, tutto è più facile: anche se uno ama i monti e l’altro il mare, ma entrambi siamo appassionati di cultura e arte, possiamo scegliere di visitare una capitale europea o un luogo storico, cheSe invece uno dei due ha deciso di assecondare l’altro nella passione per i trekking tra i monti o per le spiagge assolate, occorre pensarci bene prima di partire ed evitare poi qualsiasi risentimento o rivalsa. La decisione è stata presa, per cui non resta che armarsi di scarponcini o di telo da bagno, e di un grande sorriso sulle labbra. Ricordiamoci: non siamo dei martiri,che dipendeva da noi. Organizziamoci quindi per godere il meglio della destinazione scelta, chiedendo, al massimo, di “sganciarci” dalle situazioni più estreme, come la camminata di sette ore tra malghe e rifugi in quota, o dall’escursione in barca sotto un sole giaguaro (e noi non siamo buoni nuotatori). Tutto questo, soprattutto, deve esserein modo da evitare tensioni e discussioni una volta partiti. Ricordiamoci anche die le nostre avversioni, senza aspettare che l’altro “ci arrivi da solo”.

Ogni viaggio è un’avventura –

condividere prima della partenza quante più decisioni possibile

un’apposita assicurazione:

Quando si presentano contrattempi e ritardi, ad esempio in aeroporto (un fronte che quest’anno si annuncia particolarmente critico), cerchiamo innanzi tutto di mantenere la calma. Soprattutto, non arrabbiamoci con lui (o lei) come se fosse in qualche modo responsabile del problema: per questo è meglio, dalla scelta del vettore alla decisione di partire con un semplice trolley da cabina o con un bagaglio da stiva. Facciamo appello a tutta la nostra pazienza e a un po’ di spirito di avventura: un viaggio porta sempre con sé un margine di imprevisto. Se i possibili contrattempi ci creano ansia, possiamo decidere (sempre di comune accordo) di stipularece ne sono moltissime tra cui scegliere, da quella sulle malattie, all’annullamento, al furto e smarrimento dei bagagli.

Il budget –

come saranno ripartite le spese

riservatezza sulla propria situazione economica,

È un altro capitolo capace di scatenare liti senza fine. Anche in questo caso, e soprattutto se siamo alla nostra prima vacanza insieme, vale la pena fare patti chiari prima di partire: decidiamo insieme quanto denaro ciascuno dei due è disposto a stanziare per la vacanza e su. Anche se per uno dei due (o per entrambi) ci possono essere ottime ragioni per conservare una certaè indispensabile mettere in chiaro alcune cose prima di partire, ad esempio se dobbiamo cercare sistemazioni e ristoranti low cost, oppure se possiamo assecondare qualche desiderio senza troppo preoccuparci del conto. Specie se la situazione è diversa per ciascuno, è opportuno che questo sia chiaro fin dall’inizio, per evitare imbarazzi e tensioni una volta partiti. Eviteremo litigate e musi lunghi quando dovremmo solo rilassarci.

Spazi personali

uno spazio personale di relax,

– Il fatto di essere in vacanza insieme non significa dover vivere al guinzaglio. Specie se uno dei due ha ceduto ai desideri dell’altro sulla destinazione scelta, può essere utile che conservidedicandosi alle proprie passioni mentre l’altro si immerge da solo nelle attività che il compagno non ce la fa a condividere. Ancora una volta è fondamentale che le scelte nascano da una pacifica condivisione delle decisioni.

I comportamenti e il rispetto

rispetto

fiducia

puntualità

gesti e comportamenti che possono infastidire o ferire

fiducia è l’altra faccia della stessa medaglia:

gelosia acuta

– La vita di una coppia, anche di fresca nascita, deve basarsi su due cardini: ile lareciproca. Sono due capisaldi che devono attraversare tutti i moneti della vita, vacanze comprese. Il rispetto deve orientare tutti i gesti piccoli e grandi della giornata, dallaagli orari di appuntamento, al mantenere gli impegni presi, ad esempio al momento di pagare un conto, e all’evitareil compagno di viaggio e di vita (sì, anche evitando di fare il pavone con la vicina di ombrellone). Lasignifica, ad esempio, non stare a contare le calorie che lui mette nel piatto anche se ha appena terminato una dieta dimagrante, non assillarlo chiedendogli se si è ricordato di prendere la tal cosa e, soprattutto, evitare scenate disolo perché la sopra menzionata vicina di ombrellone gli ha lanciato uno sguardo secondo noi troppo seduttivo.