Dieci gesti molto romantici con cui stupire la nostra partner 

Anche se molti pensano che il romanticismo sia sopravvalutato, la realtà dei fatti dimostra che non è così. Le donne non rinunciano a sognare, soprattutto quando c’è l’amore di mezzo: questo non significa che si aspettino dal loro compagno dichiarazioni d’amore plateali, magari in luoghi pubblici e in presenza di altre persone (molte anzi potrebbero non gradire affatto gesti del genere); non sono però disposte a rinunciare a quei piccoli gesti capaci di manifestazione l’amore e la considerazione del loro partner. Ecco allora come farle capire che è amata e desiderata attraverso le attenzioni che lei, nel fondo del suo cuore, si aspetta anche se non lo chiede direttamente.

Tenersi per mano in pubblico – È una piccola, piccolissima manifestazione di affetto, discreta e appena visibile, ma ha un grande valore simbolico. Vuol dire “noi ci apparteniamo” e il fatto di tenersi per mano davanti al gruppo di amici o tra persone estranee equivale alla dichiarazione che “noi stiamo insieme”. Prendila per mano dunque, senza titubanze e senza imbarazzo: il contatto pelle a pelle ti ricompenserà.

Le ricorrenze che sono importanti per lei – Può trattarsi del compleanno della sua amica del cuore, o della nonna amatissima o un’altra occasione significativa. Se è stata lei a parlarcene, drizziamo le antenne e mettiamo un promemoria sul cellulare: proibito dimenticarsene. Lo stesso, naturalmente vale per il suo compleanno, per San Valentino e per l’anniversario del primo incontro.

Condividere pensieri ed emozioni – Che cosa c’è di più intimo che mettere in comune pensieri e sensazioni? Non è affatto una manifestazione di debolezza, ma un segno di fiducia che lei di certo apprezzerà. E, dopo esserci confidati, ascoltiamo con partecipazione le sue confessioni, senza fare commenti.

I messaggi – Che cosa c’è di più dolce e romantico che mandarle un messaggino con un nostro pensiero? Anche il semplice augurio di trascorrere una buona giornata può riempirla di felicità e accompagnarla per molte ore. È una bella abitudine da prendere e da non lasciare mai. Attenzione solo a non esagerare: un conto è il saluto del mattino e un augurio di buona notte: un “Ti amo” ogni mezz’ora è stalking.

La sorpresa – Se sappiamo che lei ha trascorso una giornata particolarmente stressante e faticosa, sorprendiamola la sera con qualcosa che lei non si aspetta. Può essere una cena fuori, un aperitivo fuori programma, un piccolo dono o un progetto da realizzare a breve termine.

Mostriamo comprensione per come lei si sente – Se lei arriva a casa e si lamenta di essere a pezzi dopo una giornata difficile in ufficio, esprimiamo la nostra comprensione anche verbalmente: a proposito, un semplice “ti capisco” non è accettabile, occorre impegnarsi un po’ di più. E se lei appare davvero stanca e nervosa, sarebbe apprezzabile rendersi utili in cucina o in qualche altra mansione.

L’ultimo pezzo di pizza (o di torta) – Anche se nel piatto resta un po’ del nostro piatto preferito e abbiamo l’acquolina in bocca, l’ultima fettina è per lei. Non basta offrirgliela: occorre proprio lasciarla lì. Siamo autorizzati a spazzolarla via solo se lei ha evidentemente concluso il pasto e si appresta a sparecchiare.

I complimenti – Mostrare il nostro apprezzamento nei suoi confronti e lodarla davanti agli amici è un gesto di amore dal quale non ci si può esimere. Prestiamo attenzione a quello che indossa, apprezziamo un abito nuovo e, soprattutto, non manchiamo di sottolineare il suo nuovo taglio o colore di capelli.

Luoghi del cuore – Portiamola a visitare i luoghi che hanno un significato per noi perché ci fanno rivivere momenti felici della nostra infanzia o di altre fasi della nostra storia. Chiediamole poi di accompagnarci in quelli che hanno valore per lei: è un modo dolce e tenero per cominciare a costruire un patrimonio di esperienze in comune.

Una lettera d’amore con carta e penna – Anche nell’era dell’elettronica, un messaggio d’amore scritto a mano, su carta e penna, è un vero dono che riscalda il cuore. Una lettera di carta è un oggetto fisico, che può essere riposto al sicuro, conservato e riletto mille volte. Se abbiamo vena poetica, scriviamole una lettera, altrimenti un semplice biglietto può bastare. Occhio, però: i post-it non valgono, anche se nelle serie tv i personaggi ne fanno un uso anche troppo disinvolto. Scegliamo un bel cartoncino e scriviamo in bella calligrafia.