Amore: come fare breccia nel vicino di ombrellone

La riva al mare e il solleone sono il clima ideale per accendere desideri amorosi e creare situazioni di incontro con nuovi amici e potenziali partner. Il fatto di essere in costume da bagno, il clima caldo e la voglia di divertirsi abbassano molte difese e rendono più facili gli approcci . Anche se la regola vorrebbe lasciare al maschio il ruolo di cacciatore , ci sono molti modi per stuzzicare la curiosità di un uomo e spingerlo a farsi avanti.

Lo sguardo innanzi tutto – Anche sotto gli occhiali da sole, lo sguardo è la prima arma da sfruttare. Osserva intensamente il ragazzo che ti interessa: se non è del tutto insensibile finirà per accorgersi che lo stai osservando. Quando ti ha notata, distogli subito gli occhi, poi torna a guardarlo, sorridi e piega la testa di lato, abbassando gli occhi. Con un po’ di fortuna, ti sorriderà anche lui e magari si avvicinerà: a quel punto l’aggancio è fatto. è una tecnica di approccio vecchia come il mondo ma funziona.

L’aiuto di un cucciolo – Se hai un cagnolino e le regole della spiaggia lo consentono, portalo con te in riva al mare. Se lui si ferma ad accarezzarlo e accenna a giocare, attaccare discorso sarà un gioco da ragazzi. Stesso discorso se il proprietario del cane è lui: vinci il tuo eventuale timore, chiedi il permesso di fare una carezza all’animale (meglio essere prudenti!) e gioca un po’ con Fido, poi attacca discorso con il suo pel padrone. Un ragazzo che si prende cura di un animale, di solito è affidabile e premuroso.

Romantiche atmosfere – Dopo il primo contatto, cerca di prolungare il soggiorno in spiaggia fino al tardo pomeriggio: le luci della cosiddetta “ora d’oro” che precede il tramonto ti faranno apparire più bella e attraente. Un aperitivo al calar del sole , poi, è il massimo del romanticismo e un po’ di alcol (senza esagerare!) può sciogliere molte resistenze.

Racchettoni galeotti – Se sei capace di giocare a racchettoni, un colpetto un po’ azzardato può fare atterrare la pallina… proprio addosso a lui. Recuperarla, scusandoti debitamente per il disturbo con il tuo più bel sorriso sulle labbra, è un ottimo modo per rompere il ghiaccio. Avvertenza: se non riesci a colpire una pallina neanche per sbaglio, lascia perdere: faresti la figura dell’imbranata goffa e disturbatrice. Puoi puntare anche su questo aspetto, ma occorre una buona dose di abilità e di faccia tosta.

Entra nel gruppo – Se lui è in spiaggia con un gruppo di amici, cerca di entrare a far parte della compagnia, magari attaccando discorso con una delle amiche donne. A quel punto, farti presentare a tutti i membri del gruppo, e soprattutto a lui, diventa più facile.

La crema solare – Anche qui serve un po’ di coraggio. Spalmati di crema solare e poi chiedi a lui di mettertene un po’ sulla schiena, dove proprio non riesci ad arrivare. Se lui ha abboccato, offriti di spalmarla anche a lui. Se lui, come è probabile, rifiuterà perché gli uomini non amano le creme, fagli notare che si sta ustionando. Approfitta del momento per attaccare discorso.

Foto malandrina – Se lui sta nuotando o facendo sport, fingi di ignorarlo, ma scattagli foto a raffica con il cellulare. Alla fine, seleziona la migliore e mostragliela, dicendo che l’hai presa per caso mentre fotografavi il panorama: se riesci a stuzzicare la sua vanità e lui si mostra interessato, proponi di inviargliela per WhatsApp: in questo modo sarà costretto anche a darti il suo numero di telefono.

Lo spruzzo tra le onde – Se siete entrambi in acqua, simula un gesto goffo e spruzzalo d’acqua, oppure fingi di inciampare e cadi urtandolo. Nove volte su dieci, lui tenderà una mano per aiutarti. Se sei brava nella recitazione e provetta nuotatrice, puoi simulare un piccolo malore a un passo da lui e sperare che venga a salvarti. Troppo melodrammatico? Applica allora il sistema della palla descritto con i racchettoni: in acqua si fanno molti giochi, a cominciare dalla classica palla a volo. Colpiscilo con determinazione: ti servirà più tempo per scusarti ed eventualmente per soccorrerlo. Fai solo attenzione agli altri bagnanti e, soprattutto, a colpire il ragazzo giusto.

La doccia dopo il bagno – È uno dei momenti in cui è più facile attaccare bottone, mentre si è in fila aspettando il proprio turno. Un commento sul caldo, sul bagnoschiuma o su “quanto è pulita l’acqua del mare oggi” sono un classico di sicuro successo.

E se lui ha abboccato… - Quando il ghiaccio è rotto occorre essere determinate e rapide, ma non precipitose. Se non lo fa lui, proponi tu un momento per fare due chiacchiere, come un gelato o una passeggiata sulla battigia o tutto quello che ti suggerisce la fantasia. A questo punto, tocca a te interessarlo e intrigarlo.