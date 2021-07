Coppia: dieci segnali sottili da cui capire che lui ci ama davvero

Non sempre gli uomini si esprimono a parole , ma hanno un modo tutto loro per dimostrarci che ci amano e che a noi tengono davvero. Non sono dichiarazioni di intenti o gesti eclatanti, che noi magari apprezzeremmo, ma di piccole o grandi attenzioni capaci di parlare al cuore, se siamo abbastanza attente da saperle cogliere e apprezzare. Alle qual, peraltro, è bene rispondere con un segno esplicito di apprezzamento perché, ahimè, con loro serve invece un linguaggio semplice, chiaro e diretto.

QUANDO ESCE CON GLI AMICI CI VUOLE CON SÉ – Molti ragazzi hanno uno zoccolo duro di compagnia che amano frequentare da soli, che siano i compagni di calcetto, o gli amici di più vecchia data. Quando comincia a chiederci di entrare a far parte di questo mondo, fino a quel momento tutto suo, è segnale che per lui siamo o stiamo diventando davvero importanti. E a questo punto, guai a tirarsi indietro, almeno di tanto in tanto, anche se la compagnia non è proprio di nostro gusto.

CI ASCOLTA! – Gli uomini hanno fama di essere pessimi ascoltatori, tanto che abbiamo smesso quasi di aspettarci la loro attenzione quando parliamo. Ebbene, un ragazzo innamorato, beve le nostre parole e fa di tutto per ricordare quanto abbiamo detto. Anzi questo è un preciso indicatore della sua considerazione nei nostri confronti: il fatto che, quando gli raccontiamo qualcosa di noi, è tutto teso ad assorbire quanti più dettagli possibile di quello che amiamo e che condividiamo con lui.

CI FA SENTIRE AL SICURO – Il maschio tende atavicamente ad essere protettivo nei confronti della sua compagna. Un uomo che ci ama ci farà sentire protette e sicure in tutti gli aspetti della vita, sia dal punto di vista fisico che emotivo.

CHIEDE IL NOSTRO CONSIGLIO (E MAGARI LO SEGUE) – Il fatto che lui chieda il nostro parere sulle situazioni che vive o sulle decisioni che sta per prendere è un chiaro segnale di apprezzamento e di considerazione nei confronti del nostro parere. Se attribuisce valore al nostro pensiero significa che dà valore alla nostra persona.

ACCETTA I COMPROMESSI – La vita a due è fatta di negoziazioni: il fatto di saper accettare e costruire un giusto compromesso senza cercare di prevaricare la nostra volontà è un bel segnale di amore, da tenere nella massima considerazione. Naturalmente, dobbiamo mostrarci capaci della stessa flessibilità nei suoi confronti.

SE CI FA UN REGALO, SI IMPEGNA NELLA SCELTA – Che si tratti di un pensierino o di un dono più importante, un uomo innamorato si impegna a fondo nella scelta di un oggetto che possa piacerci per davvero. Piccolo o grande che sia, quel pensiero è per noi.

NON GLI IMPORTA QUELLO CHE FACCIAMO, PURCHÈ SIAMO INSIEME – Se la serata intima che avremmo dovuto trascorrere insieme salta per un nostro impegno di lavoro, lui sarà soddisfatto anche di una mezz’ora rubata dopo l’ufficio, o addirittura sarà felice di accompagnarci in giro per commissioni, pur di passare un po’ di tempo con noi.

IMITA I NOSTRI GESTI E ATTEGGIAMENTI – Imitare I gesti e i movimenti di una persona è un modo che si adotta, spesso inconsapevolmente, per far sentire l’altro a suo agio e per suscitare il suo interesse. Se scopriamo in lui movenze e atteggiamenti che ci appartengono, non ci sta scimmiottando, ma sta esprimendo in modo non verbale il suo interesse e la sua considerazione.

VA AL SUPEMERCATO A PRENDERE IL LATTE PER NOI… – .. o a ritirare le nostre giacche in tintoria, o a portare giù il cane al posto nostro: insomma ci dà una mano, qualsiasi cosa ci siamo dimenticate o non abbiamo il tempo o la voglia di fare. Insomma, con lui l’unione fa la forza.



E QUANDO CI GUARDA… - Ci fa sentire come l’oggetto più prezioso del mondo.