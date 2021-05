Amore: come capire se una storia è “per sempre” o “per ora”

Abbiamo incontrato un ragazzo (o una ragazza) che ci piace: dopo un paio di incontri incoraggianti abbiamo cominciato a uscire regolarmente. E, pian piano, ci siamo lasciati coinvolgere e la sensazione di avere le farfalle nello stomaco si sta trasformando in qualcosa di più profondo. Siamo davanti al quesito cruciale: dobbiamo abbandonarci a questo nuovo sentimento o è meglio procedere con cautela, per non rimanere feriti se le cose dovessero andar male, ma rischiando di non vivere a pieno la nostra storia? Solo l’esperienza ci diretta può rispondere a questa domanda, ma ci sono segnali che possono aiutarci a intuire se dalla nostra relazione può scaturire un amore solido e destinato a durare nel tempo.

PER SEMPRE O PER ORA – Tutte le storie d’amore vivono i loro alti e bassi, ma quello che caratterizza una relazione destinata a durare nel tempo è la capacità dei due partner di avere un progetto comune di più ampio respiro capace di superare le difficoltà quotidiane. È vero che il “per sempre” è fatto di una serie di “per ora”, ma questi brevi momenti devono ad un certo punto entrare in una dimensione più alta, capace di dare loro stabilità e di cambiarne il significato. Come dire: in tutte le storie si procede per piccoli passi; se vediamo che ognuno di questi diventa parte di un cammino e di un progetto comune, questo è il primo segnale che la relazione si sta trasformando in un rapporto durevole.

ASCOLTARE IL CORPO – L’amore è questione di chimica e, per un rapporto duraturo, l’intesa sessuale è di importanza fondamentale. Il corpo, a differenza del linguaggio, non mente: se non scatta l’attrazione fisica il cammino non sarà di lunga durata. Meglio esserne consapevoli fin dall’inizio: l’altro potrà diventare un amico simpatico al quale potremo affezionarci moltissimo, ma non sarà mai il nostro partner. Se, invece, l’intesa fisica si stabilisce senza difficoltà, dovremo prestare attenzione a distinguere la sfera dell’eros da quella del sentimento: se i due canali non procedono di pari passo, la relazione resterà confinata agli incontri di sesso, senza trasformarsi in un rapporto affettivo completo.

IL DIALOGO E LA FIDUCIA – Perché una storia d’amore diventi stabile occorre che i due partner instaurino un rapporto di reciproca fiducia e solidarietà. Entrambi devono essere certi di trovarsi sempre (o quasi) al centro della considerazione dell’altro, di godere del suo rispetto e della sua confidenza. Può essere di grande aiuto il fatto di condividere con il partner un patrimonio valoriale comune e un terreno di intesa almeno sulle questioni fondamentali della convivenza e della vita in generale. Il fatto di appartenere a mondi culturali diversi non è di pe sé un ostacolo insormontabile, come dimostrano le numerose coppie in cui in due partner appartengono a etnie o religioni diverse: in questi casi occorre però un importante lavoro di mediazione: se funziona, i due partner si scoprono molto più forti e l’unione ne esce rafforzata e arricchita.

PASSIONI COMUNI – Il fatto di condividere, oltre ai punti di vista fondamentali sulla vita, anche alcune semplici passioni e interessi offre, già dalle prime fasi del rapporto molte utili occasioni di svago e di divertimento in cui costruire le esperienze piacevoli e i momenti felici che cementano il legame. Nelle prime fasi del rapporto, quando ancora stiamo scoprendo le caratteristiche del nostro partner, è importante sperimentare cose nuove, anche uscendo un po’ dalla nostra comfort zone, per capite se e quanto posiamo apprezzare a nostra volta gli interessi del nostro compagno.

DIALOGO E MEDIAZIONE – Una coppia può funzionare nel tempo se è capace di dialogare e trovare dei compromessi. Dato che è impossibile andare d’accorso sempre e su tutto, è indispensabile armarsi di empatia, immedesimazione nel punto di vista dell’altro e di capacità di ascolto. Litigare è inevitabile: l’importante è saperlo fare in modo costruttivo e puntando alla soluzione del problema invece che alla volontà di affermare il proprio punto di vista a tutti i costi.

COME CI FA SENTIRE – Un amore duraturo ci fa sentire al centro del mondo, ci riempie di energia positiva, di voglia di fare e di costruire cose belle. In pratica: ci rende felici. Se il partner che abbiamo incontrato ci fa sentire così (e lo stesso vale per lui) è molto probabile che la nostra storia durerà. Se siamo fortunati, a andrà avanti “per sempre” o, almeno “per molto”.