Coppia e relazioni: scopri la ginnastica che migliora l'eros

Non solo per tenersi in forma: l'allenamento tra le lenzuola favorisce il benessere psicofisico, rafforza il legame e stuzzica la fantasia

Per la remise en forme certamente, ma anche per una ritrovata intimità , che durante l'anno, vuoi per i tanti impegni, vuoi per l'eccessiva stanchezza, ha segnato un po' il passo. È il momento giusto per lasciarsi andare , perfino tra le lenzuola : la ginnastica da fare in due allenta le tensioni , calma la mente e fa arrivare il piacere al top .

Vacanze in coppia , la migliore occasione per rimettersi in sesto .

Tanti sono i buoni motivi per dedicarsi del tempo nell'alcova in questo periodo: per esempio, restituire tono anche ai muscoli di solito più che trascurati. Tra questi, anche la muscolatura pelvica, che va stimolata perché migliora l'orgasmo e rende più intense le sensazioni provate con l'erotismo.

Approfittare di fare esercizio con l'intimità è uno strumento potente per rinfocolare la passione e rinsaldare la coppia, aiuta a diventare più consapevoli del proprio corpo e aumenta il desiderio fra i partner.

BALLARE INSIEME, UN OTTIMO INIZIO: sembra quasi banale, tuttavia il ballo rappresenta un'attività fisica estremamente sensuale, capace di unire due amanti dal cuore alla testa. Una playlist con le canzoni preferite da entrambi da ascoltare durante le serate romantiche in casa o durante il viaggio, aiuta a condividere emozioni e a creare un clima di spensieratezza. Stimolare la fantasia e ritrovare il contatto fisico costituiscono due ingredienti fondamentali per una vita sessuale felice.

BACIARSI, UN ESERCIZIO SUPER PIACEVOLE DI STRAORDINARIA EFFICACIA: la dieta per la prova costume è senza dubbio indispensabile se si è accumulato qualche grammo di troppo in inverno. Anche baciarsi può aiutare a ritrovare la linea perduta: esercitare questa piacevole attività per un'ora secondo gli esperti permette di bruciare oltre 200 calorie. Ovviamente, più è alto il livello di passione, maggiore è la quantità di energia utilizzata: una buona ragione in più per tenere vive le buone abitudini della relazione di coppia. I benefici, tuttavia, non finiscono certo qui, visto che grazie al sesso aumenta la produzione di endorfine, le sostanze prodotte dal cervello che possono aiutare ad alleviare il dolore, ridurre lo stress e generare una sensazione di euforia e benessere. Ecco perché come risultato di questo allenamento ci si sente più rilassati e con un umore assai migliorato: un vero e proprio doping naturale.

Leggi Anche Amore e relazioni: dieci tips per tenerti stretto il partner

UNA PALESTRA MOLTO PERSONALE: mentre è certo che l'intimità sia assolutamente benefica per il nostro benessere, sul conteggio delle calorie gli esperti non sono tutti concordi. Alcuni studi evidenziano come il consumo calorico si aggiri attorno alle 500 calorie ogni 20 minuti, secondo altre ricerche invece siamo piuttosto lontani da questi valori. In ogni caso, quali sono le posizioni che rendono di più come bruciagrassi? Se la passione non lascia scampo, e il desiderio è irrefrenabile, tanto da rimanere in piedi dove siamo magari sulla porta di casa, si parla di 600 calorie per 10 minuti di rapporto sessuale. Molto meno performante una posizione più classica e comoda, dove le calorie consumate potrebbero aggirarsi attorno alle 250: non male comunque come alternativa alla ben più noiosa palestra.

LA FANTASIA NON BASTA MAI: accontentarsi delle solite posizioni alla lunga diventa noioso e ripetitivo, togliendo il mordente della curiosità. La fantasia va esercitata perché quando si inizia a lasciarsi andare poi diventa difficile fermarsi: il letto è comodo, nessuno può affermare il contrario, ma non trascuriamo la doccia, il divano o il tavolo in cucina e ovunque e il qualsiasi modo sia possibile incontrarsi. Sperimentare rende eccitante l'intimità e aumenta la complicità ci coppia. Se superare la prova costume alla grandissima è l'obiettivo prefissato, invece di rimanere passivi, meglio assumere un ruolo attivo e andare alla ricerca del piacere: un esercizio terapeutico ed eccitante allo stesso tempo.

Leggi Anche Amore e tradimento: ecco come stanare il partner fedifrago

CONTRARRE E RILASCIARE, UN ESERCIZIO FACILISSIMO: per tonificare il pavimento pelvico, quando facciamo pipì proviamo a trattenere per qualche secondo il flusso. Si tratta di un movimento davvero semplice che serve a individuare i muscoli su cui puntare l'attenzione. Per rinvigorirli, basta contrarre la zona del perineo per cinque o dieci secondi, rilasciare e poi ripetere un po' di volte. Questo esercizio fisico si può fare in qualsiasi momento della giornata: aiuta a raggiungere il massimo del piacere durante un incontro intimo e previene il rischio di prolasso uterino.