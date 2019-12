Coppia: i buoni propositi per un Nuovo Anno in due

Natale è alle spalle e già guardiamo alla prossima festa. Dopo il bagno di riunioni di famiglia più o meno ben riuscite, l’attenzione è tutta puntata sui progetti per il nuovo anno: naturalmente, oltre alla festa di San Silvestro, non possiamo non pensare a quello che il 2020 porterà con sé. Per quanto riguarda il nostro rapporto di coppia, molto dipende da noi, dai nostri atteggiamenti e comportamenti, ecco allora qualche obiettivo di cuore da proporre a noi stessi e al nostro (o nostra) partner per l’anno che sta per cominciare.

Ti amerò come me stesso e non di più – Anche in amore il troppo stroppia e se il sentimento, se così si può dire, arriva all’eccesso, può diventare tossico. L’amato rischia di sentirsi soffocato da tanta intensità, mentre chi ama in modo così prorompente tenderà ad annullare se stesso nella figura dell’altro. Nessuna di queste due cose fa bene al rapporto.



Ti lascerò i tuoi spazi – Non teniamogli il muso per la serata settimanale dedicata al calcetto con gli amici o per il pomeriggio trascorso con mammà: basta che ci sia un po’ di equilibrio e che, naturalmente, valga lo stesso principio nei nostri confronti.



Un momento per noi – La vita è frenetica e ci sono mille cose da fare. Promettiamoci a vicenda di conservare uno spazio a due, tutto per noi e per fare una cosa bella insieme. Basta un progetto semplice e di poche ore: una serata a teatro, una cena carina, una gita di un pomeriggio. Possibilmente, non una tantum, ma da ripetere almeno una volta al mese.



Sincerità e fiducia – Sono i due lati opposti della medaglia. L’amore è basato sulla condivisione e sula comprensione reciproca: per questo la completa fiducia è un ingrediente indispensabile. Per arrivare ad ottenerla, occorre essere completamente onesti e trasparenti. Qualche piccolo segreto ci può stare, ma senza mai arrivare alle bugie: quelle sono un terribile veleno e, come dice la favola, hanno sempre le gambe corte e il naso lungo.



Baciami – Il bacio è la manifestazione affettiva più completa che si possa immaginare, ancora più del sesso. Anche se siamo insieme da tanto tempo, non rinunciamo all’abitudine di baciarci: ogni momento della giornata è buono, da quello del buon giorno a quello della buonanotte.



Facciamo collezione di momenti felici – Creiamo un bacino comune di momenti felici e fermiamoci ogni tanto a ricordarli e farli rivivere. Possiamo anche costruire un diario o una collezione di fotografie dei nostri istanti più belli: sarà un salvadanaio di ricordi lieit a cui attingere quando ci sentiamo stanchi e giù di corda.



Ti dirò quello che voglio – … senza lasciarti a sfogliare la margherita mentre mi aspetto che tu lo capisca da solo (o da sola). Chiedere è sempre la strada più breve per ottenere qualcosa (e naturalmente è ben diverso dal pretendere).



Controllerò la gelosia – La gelosia è un mostro dagli occhi verdi che dileggia la carne di cui si nutre. Shakespeare la descrive così e purtroppo ha ragione: è un sentimento devastante per una coppia e contro il quale ci sono poche difese. Possiamo però controllarla almeno in parte con la razionalità: parliamone con il partner, controlliamo i nostri impulsi ed evitiamo la caccia alle streghe, rovistando di nascosto nel suo cellulare e nel suo pc. Se siamo invece l’oggetto della sua gelosia, evitiamo i comportamenti che possono infastidire.



La vita reale è meglio di quella virtuale – Un abbraccio e un bacio valgono mille messaggini, chat e post. Ricordiamolo sempre e ricorriamo alla tecnologia il meno possibile. L’amore ha bisogno del contatto fisico.



Ricorderò le nostre date – Proibito dimenticare compleanni, anniversari, date significative. Ogni coppia ha le proprie, per cui facciamo attenzione. E se lei si aspetta una rosa per San Valentino, non dimentichiamolo. In questo la tecnologia ci può dare una mano: tra alert, promemoria e notifiche, non ci sono proprio scuse.