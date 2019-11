Sentimenti: come “aiutarlo” a innamorarsi di te

Tutti dicono che al cuor non si comanda. Eppure, ci sono modi per “aiutare” un uomo che ci interessa ad accorgersi di noi e, soprattutto, a scoprirsi attratto a sua volta. La seduzione è un’arte antica e sottile, ma che si può imparare: ci sono tattiche anche semplici che si possono mettere in atto per convincerlo che siamo perfette per lui e che, in realtà, lo abbiamo già conquistato. Vediamo, tra le diverse tecniche , alcune delle quali vecchie come il mondo, quali si sono dimostrate efficaci e quali invece sono delle vere e proprie bufale.

IN AMORE VINCE DI FUGGE – La tecnica del farsi desiderare è antica quanto il mondo, ma è di efficacia confermata anche dalla scienza. Secondo uno studio, pubblicato recentemente sul Journal of Experimental Psychology General, durante un esperimento di speed-dating, un uomo si sentiva maggiormente attratto da una potenziale partner quando lei faceva un po’ la preziosa. Dallo stesso esperimento è stato anche scoperto che a questa maggiore attrazione si accompagnava però un minore apprezzamento per la ragazza in questione. Insomma, l’amore ha molti volti e non sempre è semplice individuare il modo migliore di condurre il gioco. Di certo, però, mostrarsi troppo assidue e “appiccicose” è una pessima strategia.



UN PO’ DI MISTERO – L’immaginazione non deve smettere di giocare la sua parte, soprattutto all’inizio di una relazione. Rivelare troppo di sé e dei propri sentimenti non è una buona mossa, specie se ci sembra di essere davvero molto innamorate. Una ricerca statunitense del 2010 ha concluso che un po’ di incertezza può aiutare l’attrazione romantica: in pratica è più probabile che un ragazzo si senta attratto da noi se ha la sensazione, ma non la certezza assoluta, che il suo sentimento sia ricambiato. Attenzione però a non cadere nell’eccesso opposto: come Jane Austin racconta in modo magistrale in “Orgoglio e pregiudizio”, la storia d’amore tra Jane, sorella della protagonista, e Mr. Bingley rischia di fallire perché lei, timida e riservata di carattere, non è abbastanza espansiva e scoraggia il possibile pretendente. Insomma, anche in amore serve il giusto mezzo.



SAPER ASCOLTARE – Non rivelare troppo di sé deve andare pari passo con l’atteggiamento opposto se è lui a volersi raccontare. E’ importante fargli capire che di noi si può fidare e che siamo pronte a sostenerlo in ogni modo, e a dargli il nostro appoggio incondizionato. Cautela invece con i consigli: dispensiamoli solo se sono richiesti e se la relazione è ormai consolidata. In caso contrario rischiamo di fare la parte, tutt’altro che sexy, della so-io-tutto.



QUESTIONI DI FACCIA – Mostrarsi sorridenti e felici aiuta a fare colpo su un uomo, anche se non vale il viceversa. Lo ha dimostrato un’indagine nella quale a un gruppo di uomini sono state mostrate alcune fotografie di volti di donna: quelli che ritraevano visi sorridenti sono stati considerati più attraenti di quelli con espressione seria e orgogliosa. Al contrario le donne hanno espresso una valutazione esattamente opposta. Curiosamente, i visi che esprimevano vergogna sono stati considerati attraenti da tutti e due i sessi.



FARSI VEDERE – Il primo passo per piacere a una persona e riuscire a farsi notare. In parole povere: muoviamo le mani e le braccia, “occupando” lo spazio intorno a noi con i nostri movimenti. Gli studiosi hanno scoperto nel 2016, osservando i partecipanti a una sessione di speed dating, che sia gli uomini che le donne erano molto più interessati a rivedere un potenziale partner che nella conversazione muoveva spesso mani e braccia, rispetto a chi invece restava fermo al proprio posto.



SEXY, MA NON SUBITO – Potremmo considerare questa strategia come un corollario di quanto detto al proposito del mistero: non mostriamo troppo in fretta tutti i nostri punti di forza. Scegliamo un look curato ma sobrio per i primi due appuntamenti; dal terzo incontro possiamo cominciare a svelare qualcosa, ad esempio con una bella scollatura o con un abito che sottolinei qualche curva. Riveliamo un solo aspetto per volta, evitando i look aggressivi e troppo provocanti per qualche incontro ancora. Insomma, facciamolo cuocere un po’…



LE MEZZE MELE – La convinzione che gli opposti si attraggano sembra essere una vera e propria bufala. Molto meglio condividere passioni e valori: sarà molto più facile andare d’accordo nel tempo. E se poi abbiamo la buona sorte di assomigliare fisicamente alla partner precedente del lui del nostro cuore è ancora meglio: lo stesso dicasi se siamo lo stesso tipo fisico del suo genitore di sesso opposto, cioè, nel caso di un partner uomo, alla sua mamma.



GUINZAGLIO GALEOTTO – Come racconta il film di Disney “La carica dei 101”, il fatto di avere entrambi un cane può essere un potente elisir d’amore. Un uomo che possiede un animale è considerato molto più affidabile e capace di impegnarsi in una relazione a lungo termine rispetto a uno che non lo ha. E poi, vuoi mettere, le lunghe passeggiate al parco la sera o di primo mattino, in compagnia del quattro zampe? Quale migliore occasione per scambiarsi confidenze e innamorarsi?