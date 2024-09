Coppia e felicità: niente musi lunghi al rientro dalle vacanze

se la cenetta è troppo impegnativa, o non è tra le nostre corde, o non si ha tempo sufficiente per preparare come si deve, una alternativa comunque valida è la serata tra le mura di casa dedicata al cinema. Sapersi abbandonare sul divano a volte è difficile, a maggior ragione quando le cose da fare sono tante, ma ora è il momento di lasciare la mente sgombra dalle mille cose che si hanno sempre da fare e programmare. Ordinare una pizza o un colorato pokè è facilissimo: è bello e romantico guardare un film stando vicini e poi commentare, ridere o riflettere insieme su quel che si è visto. Per rimettere in sesto una situazione difficile, può bastare anche solo condividere piccole cose quotidiane, che possono assumere tuttavia una grande importanza. Gesti semplici, ma non per questo meno importanti.