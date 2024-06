Coppia: i segnali per capire quando il partner sta mentendo

in generale, chi mente si mette sulla difensiva. Una reazione comune da tenere d'occhio in una situazione di questo genere è la velocità nella reazione. I bugiardi tendono a parlare in fretta, ma anche, al contrario, a esasperare la lentezza, ripetendo le stesse frasi o le nostre domande, per guadagnare tempo per imbastire meglio la storiella. Date le circostanze, l'atteggiamento consigliato mentre interroghiamo il potenziale mentitore è quello sereno e pacato, evitando invece il tono indagatore e sospettoso. Per stanare il bugiardo meglio simulare un interesse autentico e chiedere dettagli su orari, persone e situazioni. Per non incorrere in errore, chi mente non ama ripetere e si cela dietro frasi come “te l’ho già detto”, ne “abbiamo già parlato” e così via.