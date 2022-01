Cerchi l'anima gemella? Non perderti il Dating Sunday

Lo sapevi? La prima domenica del Nuovo Anno è da molto tempo la giornata in cui i single sono più attivi sui siti e sulle App di incontri ed è quindi più probabile incontrare una potenziale anima gemella: il fenomeno è così pronunciato da meritarsi l’appellativo di Dating Sunday . Nel 2022 la giornata top, complice la scansione del calendario, cade domenica 9 gennaio, in effetti la seconda del mese, dato che la prima (2 gennaio) è troppo a ridosso del Capodanno e tutti sono ancora impegnati a smaltire i fumi del veglione. Appuntamento rimandato dunque di qualche giorno, ma l’occasione è sempre ghiotta e chi è in cerca di un match farà bene a non trascurare questa opportunità. E dagli esperti arrivano i consigli su come proporsi al meglio.

Il Dating Sunday è un fenomeno noto già da qualche anno ed è confermato dai dati segnalati dalle piattaforme di incontri online che, proprio in questa giornata, registrano un vero e proprio picco di attività. Sarà il desiderio di lasciarsi alle spalle un anno (e un rapporto) difficile, sarà la voglia di un nuovo inizio o il proposito di trovare un nuovo partner per l’anno appena iniziato: fatto sta che il Dating Sunday fa registrare un fervore di attività molto superiore a quello delle consuete domeniche invernali. Ad esempio lo scorso anno, in occasione dell’evento 20021, la app di dating Inner Circle ha registrato, rispetto a una tipica domenica del periodo, un incremento del 181% nel numero di messaggi inviati, e del 146% tra gli scambi di numeri di telefono, un aumento dell’8% di nuovi iscritti sull’app e, soprattutto, un aumento del 97% del numero di match.

David Vermeulen, CEO e fondatore di Inner Circle, commenta: "Non c'è dubbio che la variante Omicron impatterà il Dating Sunday 2022: i single sono stati tranquilli con le loro famiglie anche all'inizio del nuovo anno, ma vedremo un picco di nuovi iscritti e di attività la seconda domenica di gennaio al posto della prima". In effetti, ha aggiunto Vermeulen, sono previsti "un aumento del 50% di iscritti all'app rispetto a ogni altro giorno dell'anno. Il picco di attività viene solitamente registrato tra le 20 e le 22, con una massima alle 21. Il Dating Sunday è il giorno con il maggior traffico, ma notiamo anche che l'attività è generalmente più intensa durante le prime due settimane di gennaio, rendendo l'intero mese un ottimo periodo per iniziare a fare dating."

Ecco allora qualche consiglio per creare un profilo "top" in preparazione del Dating Sunday.

1. Per iniziare, pensa positivo! - Nel proprio profilo, chi si focalizza più su quello che non vuole ha la metà dei match rispetto a chi si concentra sugli aspetti positivi.

2. Appuntamenti per tutti - La pandemia ha cambiato il mondo del dating rendendo tutto più easy: le attività all'aria aperta, come passeggiate e pic-nic, sono molto più gettonate rispetto agli eventi formali, come una cena al ristorante. Nel 2021 è stato anche registrato un incremento del numero di persone in cerca di un partner interessato all'ambiente, alle attività eco-friendly e diete plant-based.

3. La sincerità vince sempre - L'onestà è fondamentale nel mondo del dating; è stato rilevato, specie negli ultimi tempi, anche per effetto del "Me Too" e per la riduzione dei contatti fisici legata al Covid, la tendenza ad essere più franchi sulle proprie aspettative. Questo accade anche perché le persone di qualsiasi genere e preferenza sessuale acquisiscono più sicurezza nell'esprimersi liberamente. Nel 2022 le persone avranno sempre meno paura nel dichiarare chi vogliono essere, quello che desiderano e ciò che non vogliono.

4 Collegarsi sempre la domenica - Anche se il Dating Sunday è il giorno di picco per le app d'incontri, le domeniche sono sempre le giornate più attive durante tutto l'anno. Nell'arco delle 24 ore, il momento più favorevole è tra le 20 e le 22: in questo intervallo di tempo le possibilità di trovare un match e organizzare un appuntamento sono al loro massimo.



5. In tempi di Covid - Anche in questo campo vale la regola che l'onestà vince sempre. In un mondo di vaccini, lockdown e politiche che rendono difficile incontrarsi e accettare visioni alternative, il mondo del dating ha subito un forte impatto sia per quello che riguarda i nuovi incontri che per le rotture. Dato che l'atteggiamento nei confronti del Covid, in questo momento, è un aspetto importante in una potenziale relazione, occorre essere franchi sul nostro pensiero e informarne il possibile partner, il quale sarà libero di esprimersi a sua volta: ciascuno dei due farà poi le proprie valutazioni.