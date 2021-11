Affinità di coppia: siamo davvero fatti uno per l'altra?

Ci stiamo innamorando di un nuovo compagno : tutto in lui ci sembra perfetto, ma la prima fase dell’ innamoramento a volte può trarci in inganno e farci immaginare cose che in realtà non esistono. E quei litigi , ogni tanto, che si concludono sempre con abbracci e tenerezze, che significato possono avere? Continueremo a litigare, senza però riconciliarci alla fine, o sono solo piccole baruffe a cui non dare peso? E il fatto che ci sembra di essere così diversi da lui (o lei) deve metterci in allarme? Le domande che ci assillano all’inizio di una relazione sono tante: non per tutte c’è una risposta, ma in fondo, anche questo fa parte del bello dell’amore. Ci sono però segnali che possono aiutarci a capire, prima di lasciarci troppo coinvolgere, se la nostra storia sta camminando su una buona strada.

L’AMORE INNANZI TUTTO – Amarsi è il punto di partenza senza il quale la strada non comincia neppure. Ma il sentimento va distinto dall’infatuazione, che è molto diversa. Amore significa rispetto e affermazione dell’altro anche più di noi stessi. Significa apprezzare il compagno per i suoi pregi, ma adorare e accogliere con pazienza e con un pizzico di umorismo anche i suoi difetti, perché sono proprio questi gli aspetti che lo rendono unico. Amore è anche intesa sessuale, perché la chimica e l’intimità hanno un ruolo fondamentale e che deve durare nel tempo.

CI RICONOSCIAMO NEGLI STESSI VALORI – Il fatto di avere la stessa visione della vita è un fatto molto importante: significa avere in comune un grosso bagaglio di criteri e di convinzioni che ci guideranno nel prendere decisioni importanti. Questo serbatoio di valori condivisi in partenza ci aiuterà a camminare nella stessa direzione. Il fatto di appartenere a mondi diversi non rende però impossibile un cammino comune, ma di certo richiede molta più flessibilità da parte di entrambi e una buona capacità di negoziazione per trovare compromessi accettabili per tutti e due. In ogni caso, vedere la vita nello stesso modo fin dall’inizio semplifica di molto le cose.

FIDUCIA: REECIPROCA E INCONDIZIONATA – Sapere di potersi fidare uno dell’altro è uno degli elementi più importanti che devono accompagnare la vita di una coppia. La fiducia, poi, ha varie dimensioni: significa innanzitutto, sapere di poter contare sulla sincerità e sulla lealtà totale del partner nei nostri confronti, e viceversa. Ma significa anche sentirsi apprezzati, supportati e valorizzati nelle piccole o grandi battaglie quotidiane, ed essere certi di poter contare sull’appoggio incondizionato dell’altro.

CAPIRSI AL VOLO – Una buona intesa di coppia si manifesta nella capacità di intendersi e di comprendersi, anche al di là delle parole. Significa sapere quando è il caso di insistere e quando è meglio lasciar perdere; vuol dire essere certi che con il nostro compagno o con la nostra compagna potremo parlare di tutto, anche degli argomenti più delicati, senza il timore di essere giudicati, ma con la certezza di trovare amore e comprensione anche in caso di divergenza di opinione.

IL MIGLIORE AMICO L’UNO PER L’ALTRO– Lui (o lei) è la prima persona con cui siamo ansiosi di condividere una buona notizia o una cattiva? Siamo capaci di divertirci insieme, di ridere, condividendo interessi e passioni? Insomma, insieme non ci annoiamo mai perché abbiamo sempre qualcosa di bello da fare e da condividere? Disco verde se la risposta è sì. Impegniamoci per conservare questa preziosa complicità.

L’ARTE DEL COMPROMESSO – Non sempre si può essere d’accordo, ma si può e si deve trovare una mediazione. Che si tratti di piccole cose, come scegliere tra mare e montagna per una vacanza, o di qualcosa di importante come l’acquisto di una casa, una coppia sana ed equilibrata sa trovare un equilibrio interno che valorizzi le scelte e le aspirazioni di entrambi.

MEZZE MELE? NON SEMPRE – A volte si dice che due partener troppo simili non riescono a stare insieme senza fare scintille, ma lo stesso vale anche per chi è troppo diverso. Oppure no. In realtà, quello che pesa davvero è la capacità di mediazione tra i due e la loro volontà di creare un terreno comune su cui camminare. Quindi, due persone troppo indipendenti e gelose del proprio spazio possono scontrarsi a non finire, ma lo stesso vale anche per due partner che, sotto sotto, hanno le stesse necessità e ambizioni, ma che non trovano risposta ad esse nel compagno. Le coppie di lunga durata ci insegnano che le cose davvero importanti sono la mediazione e il rispetto reciproco.

CAMMINARE INSIEME (anche con qualche lite) – Non si può sempre vederla allo stesso modo e qualche scontro, specie nei momenti di stress, è inevitabile. L’importante è scontrarsi in modo sano e costruttivo, senza troppa animosità e con l’intento di risolvere un problema. Noi e il nostro partner siamo veramente fatti l’uno per l’altro se entrambi siamo determinati a percorrere insieme un cammino di crescita, personale e di coppia. Ci saranno errori, cadute e inciampi, ma ciascuno dei due e pronto a rialzarsi, a chiedere scusa e a ricominciare. Sempre.