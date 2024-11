L’amore che verrà: le tendenze dating per  il 2025

DATE WITH ME - Gli appuntamenti e la storia del loro sviluppo sono diventati una sorta di reality show molto apprezzato. Tutto viene condiviso e incontra molto favore: dai GRWM (Get Ready With Me) per prepararsi agli incontri, alle rotture in live-streaming, fino ai debrief post appuntamento e agli annunci “social-official”. L’uso dei social media come strumento di condivisione su cui mostrare tutti (o quasi) gli aspetti delle proprie relazioni sentimentali continuerà anche nel 2025: due single su cinque (41%) già adesso gradiscono questo genere di contenuti e non perdono i post con le esperienze di incontri e relazioni, sia quando mostrano gli “alti”, ma anche i momenti “bassi” della vita a due. Questa finestra su una più ampia esperienza di dating sembra avere un impatto positivo: il 40% delle donne italiane dichiara di sentirsi meno sola e a disagio; nel vedere gli altri discutere apertamente delle loro esperienze è d’ispirazione per fissare obiettivi più sani all’interno della relazione e aiuta a riconoscere le potenziali red flag. Inoltre, un intervistato su tre (35%) afferma che vedere contenuti realistici e positivi sugli incontri porta a considerare la propria vita sentimentale con maggiore ottimismo.