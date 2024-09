Fitness galeotto: lo sport fa bene all’amore

I centri fitness sono da tempo uno dei luoghi di aggregazione in cui è più probabile fare nuove conoscenze, tra cui un nuovo possibile partner. Secondo un’indagine condotta dalla piattaforma di dating Bumble, infatti, quasi un giovane su tre (32%) tra i 18 e i 24 anni ha frequentato un corso di fitness con l'intenzione di conoscere un nuovo partner. Tra gli iscritti alla App, inoltre, il 62% dei profili in Italia include un badge di interesse sportivo in cui sono indicati soprattutto calcio, pugilato e rugby. Spiega la Dott.ssa Valeria Locati, psicoterapeuta ed esperta in relazioni di Bumble: "Condividere interessi comuni, tra cui possiamo annoverare anche lo sport, è rilevante per costruire una relazione profonda e duratura. L'attività fisica praticata insieme non solo migliora la salute, ma crea un terreno fertile per la complicità e l'intimità emotiva. Allenarsi o praticare sport in coppia rafforza la comunicazione e la fiducia reciproca, offrendo uno spazio sicuro per superare sfide e raggiungere obiettivi comuni. Inoltre, la possibilità di condividere eventi sportivi, come spettatori, alimenta la passione in comune e genera esperienze indimenticabili. Questi momenti condivisi nutrono il legame tra i partner, arricchendo la relazione con un senso di unità e cooperazione che va oltre la quotidianità".