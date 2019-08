Amore estivo: è una cotta o durerà?

UNA FRECCIA DI CUPIDO – Gli amori estivi hanno la capacità di appassionarci e legarci a una persona in modo profondo e intenso. Finché siamo insieme, viviamo dunque il sentimento con tutta la sincerità e quel pizzico di leggerezza tipico delle vacanze: dopo il ritorno a casa, però, interroghiamoci con calma e con sincerità, per dare un nome ai nostri sentimenti. A quel punto non resta che stare a vedere che succede e, soprattutto, come si comporta lui.



TRE TIPI DI STORIE – A quanto pare, le statistiche suddividono gli incontri estivi in tre distinte tipologie: quelli che si esauriscono entro tre giorni dal distacco, quelli che sembrano veri e profondi ma che, a distanza, non reggono più di qualche settimana e infine quelli che promettono bene e che alla fine mantengono le aspettative e si confermano come storie importanti e durature. Naturalmente le prime due tipologie sono le più diffuse, ma come si fa a sapere a quel appartiene la nostra? Il suggerimento è: non fare nulla e lasciare a lui il compito di fare il primo passo. Se non si fa vivo, possiamo provare a mandargli un messaggino. Se risponde, avremo fatto un passo avanti, altrimenti meglio lasciar perdere subito.



TENERSI IN CONTATTO – Se dopo il ritorno lui continua a farsi vivo e noi facciamo altrettanto, posiamo provare a dare fiducia al nuovo rapporto e dargli l’opportunità di crescere. Se le distanze lo consentono, organizziamo (o accettiamo) un incontro il prima possibile: gli amori vacanzieri tendono ad essere sfuggenti e occorre consolidarli senza aspettare. Vedersi in una cornice diversa da quella vacanziera potrebbe però anche cambiare tutto e farci vedere lui e l’intera situazione sotto una luce diversa. Se invece riceviamo solo conferme, allora andiamo avanti.



UN PO’ DI PRUDENZA – Visto che non sappiamo come andranno a finire le cose, un po’ di cautela è d’obbligo. Non abbandoniamoci a fantasticherie sfrenate, non trasformiamo la nuova storia in una ossessione, evitiamo di parlarne e di pensarci in continuazione. La routine quotidiana può anche darci una mano: riprendiamo le nostre abitudini, frequentiamo gli amici, coltiviamo i nostri interessi. Come dice il proverbio, se sono rose fioriranno.



E QUANDO CI SI INCONTRA... - E' un momento in cui essere molto caute. I discorsi seri e la richiesta di impegni reciproci sono ancora fuori luogo, a meno che non sia lui a incominciarli. Da parte nostra, cerchiamo di mostrarci empatiche, divertenti e di prolungare quel senso “frizzantino” di leggerezza che ha accompagnato gli incontri estivi. Non è ancora il momento di dichiarazioni impegnative e di aspettative troppo alte: rimandiamole a incontro futuri, se ce ne saranno. Cerchiamo semmai di godere l'attimo e di far trascorrere a lui un momento piacevole. E' anche il modo più sicuro... per averne presto un altro.



CHE COSA CERCHIAMO? – E’ una domanda a cui dobbiamo dare al più presto una risposta: se ci sta bene una storia poco impegnativa, giusto per prolungare la gioia delle vacanze, possiamo tenerci in contatto con il nostro lui e passare qualche piacevole momento insieme, senza troppe aspettative e stare a osservarne gli sviluppi. Se siamo in cerca della storia della vita, invece, cerchiamo di essere realiste: è inutile farci troppe illusioni. Se poi l’attesa ci fa struggere di ansia, forse è meglio cambiare strada immediatamente.