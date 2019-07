Estate d’amore: trasforma la doccia in un momento hot

IN CASA: CREA L’ATMOSFERA – Avere intorno a sé un ambiente organizzato e accogliente è fondamentale per suscitare emozioni e accendere l’eros: se siamo a casa nostra, riordiniamo la stanza accuratamente, giocando con i colori della biancheria. Teniamo a portata di mano il telo di spugna che ci servirà per asciugarci, ma in posizione discreta.



LA LUCE – L’illuminazione ha un ruolo importantissimo. Lo scopo è dar vita a un ambiente intimo e raccolto, quindi no alla luce intensa e centrale, sì a una luce più discreta come quella delle applique sopra lo specchio. Le candele sono sempre di grande effetto, se lo spazio lo permette. In alternativa si può lasciare accesa la luce in una stanza vicina e tenere la porta semi aperta, per creare la penombra.



GLI AROMI – Se non amiamo le candele profumate possiamo utilizzare l’incenso o un olio essenziale. – Usa una candela aromatica o un olio essenziale: ad esempio di eucalipto, pompelmo e menta che stimolano il buon umore. In alternativa possiamo usare una delle speciali pastiglie aromatizzate da mettere sul piatto doccia: si scioglie sotto l’acqua e libera un profumo stuzzicante.



LA MUSICA – Anche la colonna sonora ha la sua importanza. Possiamo creare una playlist con le nostre canzoni preferire, oppure scegliere melodie rilassanti o con i suoni della natura.



SE SIAMO IN ALBERGO - Il semplice fatto di non essere tra le quattro pareti di casa stimola la fantasia e accende il desiderio. Una doccia fresca e piccantina da fare insieme come prima cosa appena si mette piede in camera all’arrivo è il modo migliore pe cominciare una vacanza.



SAPONE E GEL DOCCIA - Insaponarsi a vicenda è sexy e stimola l'intimità. Il fatto di toccarsi a vicenda mentre l’acqua ci scorre addosso, è un mezzo potente per accendere la passione e dimenticare la routine. Facciamoci aiutare in questo da un cosmetico dalla profumazione particolare e sensuale (accertandoci però che il partener la apprezzi!). In alternativa possiamo versare qualche goccia di un olio essenziale che amiamo in un detergente neutro.



SPUGNA NATURALE – Se per lavarti ti piace usare una spugna, scegline una naturale e usala per giocare con l’acqua sulla pelle del partener: sarà una carezza molto piacevole per la pelle.



MASSAGGIO BAGNATO – La spugna può trasformarsi in un modo piacevole e sensuale per massaggiare il corpo del partner mentre l’acqua vi scorre addosso. Si parte dalle caviglie e si risale verso l’alto, procedendo senza fretta e “visitando” tutte le parti del corpo. E’ un modo sensuale per coccolarsi e fior di pelle.



GIOCARE – Se la cosa ci piace e ci diverte, possiamo tenere a portata di mano un sex toy waterproof: stimola il desiderio e creano un clima giocoso. Possiamo anche approfittare di uno dei molti accessori pensati per rendere più confortevoli e stabili le posizioni nel box doccia.



E DOPO … - A questo punto si tratta di conservare lo stesso senso di intimità anche dopo aver chiuso i rubinetti. Teniamo a portata di mano un olio aromatizzato per un massaggio hot da fargli (e da farci fare) dopo la doccia. In alternativa possiamo usare un olio vegetale, ad esempio di riso, leggerissimo, oppure di cocco o di mandorle. E la routine quotidiana, a questo punto, si sarà dissolta.