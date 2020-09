Amore: dieci regole d'oro per una intimità al top anche a vacanze finite

Corteggiarsi è una regola: in vacanza sedurre, ammiccare e amoreggiare è semplice: non solo non abbiamo grandi impegni, ma possiamo contare anche su uno stato d'animo leggero e spensierato che facilita l'amore. Perché questa magia non venga meno, non dimentichiamo di flirtare con il nostro lui anche nella vita di tutti i giorni, in modo che rimarrà alta l'asticella del romanticismo di coppia e il desiderio di conquista.

Trascurare il partner? Ahi, ahi, ahi...: per un rapporto di coppia da dieci e lode, teniamo sempre ben presente che il coinvolgimento parte dalla testa. Sentirsi amati, considerati e compresi aumenta la voglia di stare insieme e accresce il desiderio. Non è un esercizio particolarmente difficile: è sufficiente anche solo chiedere al partner come è andata la sua giornata ascoltandolo con attenzione, un gesto davvero semplice che tuttavia ci fa sentire presenti e vicini.

Mai dimenticare le buone abitudini: vacanze finite, si ritorna alla solita routine. Per non buttare nel dimenticatoio quanto è bello stare insieme, puntiamo su parentesi di tempo tutte per noi ogni giorno. Aperitivi, cenette romantiche o anche un film da guardare vicini, vicini sul divano di casa: condividere piccoli momenti piacevoli stimola l'intimità e costituisce un ottimo preludio a notti di passione.

La giusta atmosfera: calma, silenzio e un po' di buona musica in sottofondo sono sicuramente gli ingredienti perfetti per un incontro di coppia. Vietatissimo lasciare il cellulare acceso e naturalmente evitiamo di guardare i social ogni minuto. No anche alle serate passate a lavorare o pulire la casa; piuttosto, abbassiamo le luci e impariamo a goderci un momento di complicità con il partner tutte le sere.

Una doccia maliziosa: mai dimenticare che stare insieme sotto il getto d'acqua è incredibilmente piacevole e rilassante. Insaponarsi a vicenda poi è sempre molto erotico e lavarsi con dolcezza diventa un ottimo preludio per un incontro bollente. Il consiglio furbo? Se non abbiamo un box doccia abbastanza grande, ripieghiamo su una maschera idratante da applicare sul viso: giocare con il volto coperto sarà stuzzicante e divertente.

Metti una sera a cena: un invito a cena a casa dei suoi? Approfittiamo dell'occasione per un fugace mordi e fuggi ad alta tensione. Lasciarsi andare a un pizzico di pazzia e scardinare le regole ci fa tornare adolescenti e ci regala un po' di sana spensieratezza.

Massaggi hot: prima di andare a dormire, indugiamo in carezze e massaggi. Aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale di vaniglia, Ylang Ylang o la fragranza preferita dal nostro lui a un olio vegetale. Strofiniamolo fra le mani procediamo con un massaggio lento e ritmato: a fine giornata un momento rilassante e delicato sarà il miglior preludio a una notte d'amore.

Abbasso il silenzio: diamo voce alla nostra passione, sarò un modo utile al partner per capire che siamo vicine e coinvolte. Un messaggino piccante prima che lui arrivi a casa, un biglietto furtivo da infilare in tasca o anche solo sentire la nostra voce in un momento di intimità sarà eccitante e molto erotico.

A fior di pelle: pare che dormire nudi stimoli il desiderio e renda più facile il contatto della pelle. No quindi a pigiami inespugnabili o tutone, sì invece a coperte calde e soffici e lingerie maliziosa. Se abbiamo freddo, un caldo abbraccio sarà perfetto per restituirci la giusta temperatura.

Buonanotte e sogni d'oro: dormire vicini accresce la complicità di coppia. Prima di cadere tra le braccia di Morfeo, non trascuriamo mai di farci una carezza e darci un bacio. Secondo gli studi infatti, il bacio della buona notte è un'abitudine da non perdere, perché in grado di migliorare e stimolare la sintonia di coppia.