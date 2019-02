5 febbraio 2019 05:00 Stili alimentari: agli italiani piace mangiare sano e bene Sempre meno tempo dedicato al cibo, ma con la consapevolezza che lʼalimentazione è fonte di salute e benessere

Sempre più breve il tempo dedicato a cucinare e a mangiare, ma non sfugge più la stretta relazione tra cibo e salute: è quanto emerge da uno studio dedicato ai nuovi stili alimentari degli italiani. La scarsità di tempo e l’abitudine a cucinare meno si riflettono tra l'altro in una nuova consuetudine: l’utilizzo di piattaforme di food delivery.

Anche una relazione consolidata quale è quella che tra le persone e il cibo cambia e si modifica adattandosi ai tempi: ecco dunque cosa emerge dallo studio realizzato da Fipe, Federazione Italiana Pubblici Esercizi.



A tutta salute: ormai non sfugge più a nessuno che la corretta e sana alimentazione sia fondamentale per la salute e il benessere del nostro organismo e i dati o confermano: il 97,1% degli intervistati, la quasi totalità, è consapevole del legame tra cibo e salute, tuttavia emerge un dato decisamente allarmante: la metà della popolazione adulta è in sovrappeso o addirittura obesa, con un tasso di obesità dell’11%, pari a 5,3 milioni di persone, in crescita del 20% negli ultimi dieci anni.

Credit: FIPE Alimenti sì e alimenti "ni": una persona su due continua ad avere un’alimentazione che non prevede una porzione di verdure al giorno, anche se il trend è in crescita, mentre il consumo di frutta è in flessione: dal 77,3% del 2005 al 74% del 2018. Perfino il consumo di sale è più consapevole e si riflette nella scelta di sale arricchito di iodio anche tra i più giovani. Nonostante le tendenze vegetariane e vegane emerse negli ultimi anni, il consumo di carne rimane diffuso pur con una netta flessione delle carni rosse, mentre è sostanzialmente invariato il consumo di carni bianche e di pesce. Quanto a pane e pasta, si mangiano ancora, ma molto meno e il latte, che viene consumato quotidianamente da un italiano su due, non fa parte della dieta dei più giovani: la quota di bambini con età compresa tra 6 e 10 anni che consuma latte ogni giorno passa dall'81,5% del 2005 al 71,2% del 2018.



Il tempo stringe: la risorsa che scarseggia di più nella vita di tutti, cioè il tempo, sta fortemente condizionando la relazione con il cibo. Il 32,7% degli intervistati ha dichiarato di cucinare a pranzo tutti i giorni, percentuale che sale al 53% per la cena, pasto che sta assumendo un ruolo sempre più importante nella nostra vita. Rispetto a 20 anni fa, a pranzare oggi ci 3,5 milioni in meno di persone. Solo 37 i minuti dedicati ogni giorno alla preparazione dei pasti, ma ancora di meno quelli dedicati al loro consumo: appena 29.