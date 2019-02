Il segreto della dieta? Lasciar perdere le calorie!

Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha provato una dieta: che ce l'abbia suggerita un'amica, che si sia letta sul giornale, che ci sia stata consigliata dal medico o che semplicemente ci siamo "inventati" sperando in risultati miracolosi. Purtroppo, il fallimento a fronte di tanto impegno e rinunce spesso arriva nonostante tutto. Che fare allora? Per esempio, rivedere il proprio modo di rapportarsi al cibo e di alimentarsi.



Qualità prima di tutto: tanto per cominciare, nonostante i ritmi frenetici che ormai caratterizzano le nostre giornate, il suggerimento è sempre quello di cucinare da sé i propri pasti evitando di ricorrere ai cibi già pronti, sicuramente molto pratici, ma più poveri a livello nutrizionale. Quando ci mettiamo ai fornelli, o anche solo prepariamo un'insalata o un panino, cerchiamo di utilizzare prodotti bio, grani antichi e integrali, frutta e verdura di stagione possibilmente non trattata e cucinata al vapore quando non viene consumata cruda. Se non seguiamo regimi alimentari particolari - vegetariani o vegani, per esempio - facciamo attenzione alla scelta delle carni: sarà preferibile optare per quelle bianche ed evitare cotture troppo elaborate prediligendo la griglia, ideale per non aggiungere grassi.



Il cibo vale: imparare a conoscere e riconoscere gli alimenti, a osservarli e rispettarli, regala piacere alla mente e al corpo. Mangiare correttamente non è solo questione di banale nutrizione, ma una soddisfazione importante che ci regala una sensazione benefica di piacere e che ci mantiene in forze. Gustare e assaporare senza dare nulla per scontato è un'ottima disciplina che certamente ci insegna ad avere riguardo prima di tutto di noi stessi, regalandoci autostima, fondamentale quando iniziamo un percorso di remise en forme.