Estate di gusto: i cibi anti caldo perfetti per la spiaggia

LA BORSA TERMICA – E’ il nodo cruciale del buon pranzo all’aperto. Deve essere ben isolata e dotata di un numero adeguato di piastre di ghiaccio da campeggio: mantenere i nostri cibi al fresco è una regola tassativa di igiene, visto che con le elevate temperature esterne gli alimenti tendono a guastarsi in breve tempo. Le bevande possono restare nelle loro bottiglie se nella borsa abbiamo spazio a sufficienza, oppure essere trasportate a parte dentro una borraccia termica. Per migliorare la tenuta del nostro pranzetto, riserviamo alla borsa la posizione più ombreggiata che riusciamo a creare, mantenendola coperta con un canovaccio o, al limite, con uno dei nostri indumenti, meglio se di colore bianco. Attrezziamoci anche con stoviglie adatte, preferendo i piatti di carta a quelli in plastica., per dare una mano all’ambiente.



ACQUA E DINTORNI – E’ sempre l’elemento cruciale dell’estate. Occorre averne con sé una buona scorta, almeno due litri a testa, specie se ci troviamo in luoghi in cui non è presente un bar o un punto di ristoro. Le temperature elevate, il sole e il vento contribuiscono a farci disperdere quantità notevoli di liquidi senza che ne rendiamo conto. Quindi, oltre alle bottiglie, aiutiamoci con frutta e verdura, ricche di acqua e utili anche per reintegrare i sali che abbiamo disperso con la sudorazione. Tra gli alimenti più adatti ci sono prosciutto e melone, anguria a cubetti, insalatone e pomodori.



PRANZO DA SPIAGGIA – Un grande classico, praticamente intramontabile per versatilità e buon sapore, è l'insalata di riso. Colorata e divertente, fresca e appetitosa, piace a tutti ed è anche un piatto equilibrato e completo, energetico ma di facile digestione. Unica accortezza è evitare la maionese e i complementi sott’olio per non appesantirla, e preferire il tonno al naturale a quello sott’olio. Il riso più adatto è quello parboiled che mantiene ben separati i chicchi dopo la cottura senza bisogno di ungerli troppo. In alternativa si può preparare un’insalata di pasta, oppure di cereali come il farro, magari accompagnato a verdure a cubetti e pomodorini. Ottimo è anche un buon cous cous freddo arricchito da tante verdure, foglie di menta fresca e pomodorini.



PANINO, MON AMOUR - I classici panini sono sempre una buona soluzione: facili e veloci da preparare, hanno un buon potere saziante e, imbottiti con la giusta farcitura, sono un pasto sano e completo. Il pane casereccio è sempre il migliore: in alternativa possiamo scegliere quello integrale, da imbottire con il classico ripieno di prosciutto e formaggio, oppure con verdure grigliate, tonno, pomodoro e una fetta di insalata. In alternativa, per una soluzione gourmet, possiamo optare per i prodotti del territorio e con le tipicità del luogo in cui ci troviamo in vacanza. Evitiamo però le salse e i formaggi troppo ricchi.



IN COMPAGNIA DEI PICCOLI - Con i bambini serve qualche attenzione in più. L’idratazione è fondamentale: visto che sono spesso presi da mille giochi, è opportuno richiamarli ogni tanto e offrire loro da bere. L’acqua è la migliore bevanda, a temperatura fresca e non ghiacciata. Si anche a succhi di frutta e tè, ma è meglio proporre, invece di prodotti confezionati, le stesse bevande di preparazione domestica, per evitare un eccesso di zuccheri aggiunti. Sì anche alle acque aromatizzate e alle bibite home made a base di infusi di frutta o fiori, reperibili in erboristeria, oppure al tè aromatizzato aggiungendo all’infuso ancora caldo qualche foglia di menta fresca o qualche fetta di frutta. Si lascia a macerare per un paio d’ore, poi si filtra e si ripone in frigorifero fino al momento di consumarlo.



CHE COSA EVITARE - In spiaggia, ma anche in tutti i luoghi in cui fa molto caldo, occorre prestare particolare attenzione a ciò che può deteriorarsi, perché in queste situazioni il decadimento dei cibi è molto più rapido che in casa. Meglio quindi evitare gli alimenti più deperibili, come yogurt e i formaggi molli, le creme, comprese quelle contenute all’interno delle brioches (da consumare immediatamente), come pure i gelati e le granite, praticamente impossibili da conservare: meglio comprarli al bar della spiaggia e mangiarli subito., evitando di acquistarli nei carrettini ambulanti, dove la condizioni igieniche e la conservazione della catena del freddo non sono sempre garantite. No anche agli alcolici, che con il calore della spiaggia possono giocare brutti scherzi: meglio rimandare tutto all'happy hour serale o al momento della cena.