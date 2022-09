Comfort food: perché siamo sedotti dai cibi dolci o grassi

COMFORT FOOD –

Lo dice già il suo nome: il comfort food è un alimento che offre consolazione nei momenti di stress o di sofferenza. Si mangia, cioè, non per appetito, quanto piuttosto per “prediligendo di solito alimenti legati a un vissuto profondo e individuale, spesso legato ai ricordi dell’infanzia. In alcuni casi, non frequenti, si può avere la fortuna di prediligere cibi abbastanza semplici e relativamente sani, ma per lo più la preferenza cade su veremolto zuccherate oppure ricche di grassi e di sale. Se la trasgressione avviene una volta ogni tanto, non c’è niente di male, ma se il nostro palato diventa troppo vorace e smanioso di consolazioni poco sane, si può perdere il controllo del proprio peso corporeo e dei parametri della salute. Ma perché il, dato che il meccanismo parte proprio da lì, trae soddisfazione da alimenti così irresistibilmente insalubri?

I CENTRI DELLA RICOMPENSA – I cibi dolci

il salato

croccante

senso di soddisfazione

ricompensa

dopamina

riportano ai momenti rassicuranti dell’infanzia, momento in cui la nutrizione coincideva con i momenti di maggiore tenerezza tra le braccia della mamma;invece ha un gusto più deciso e nasconde un bisogno di affermazione di sé: non a caso nella medicina cinese il sale è legato al principio Yang, quello maschile. In più, spesso i cibi salati hanno una consistenza: sgranocchiarli con energia può quindi esprimere e sfogare la frustrazione di non riuscire ad esprimere se stessi al meglio. Che si tratti di sapori dolci o sapidi, in ogni caso, il comfort food ha il potere di attivare nel cervello alcune aree legate al, in grado di sollecitare il rilascio di alcuni ormoni, in particolare di, un neurotrasmettitore in grado di generare piacere. Non a caso, le aree del cervello che si attivano, stimolandoci alla ricerca dei nostri cibi preferiti, sono attigue a quelle che presiedono ad altri generi di soddisfazione, come quella sessuale, e alle dipendenze, alcol e droga compresi. La dopamina, tuttavia, non può accumularsi nell’organismo, ma viene metabolizzata e nuovamente prodotta via via: per questo, quando i livelli scendono troppo, possono generarsi stati d’animo negativi, come tristezza e depressione, che ci spingono a cercare soddisfazione in una nuova abbuffata.

IL PALATO È SEDOTTO –

cercare questa soddisfazione sempre più spesso

Il nostro sapore preferito, che sia dolce, salato, grasso o croccante, è in pratica in grado di ammaliare il nostro palato, spingendolo a, dato che tra l’altro è una risposta immediata e infallibile a un desiderio profondo e quindi difficile da controllare. In effetti, siamo sempre a caccia di felicità e certi cibi sembrano un modo quasi infallibile e a portata di mano per procurarsela. Tutto questo, alla lunga, può generare una vera e propria dipendenza, capace di spingere fuori controllo l’ago della bilancia e di innescare un meccanismo che può portare all’obesità.

LE VIE D’USCITA –

darsi un limite

al bando dalla dispensa

distogliere l’attenzione dal pensiero del cibo

analizzarne le ragioni,

La prima strategia per spezzare il meccanismo ènella smania di buono. Se la forza di volontà non basta, e di solito è proprio così, mettiamoi cibi che possono metterci in tentazione, sostituendoli con altri di sapore e consistenza simile, ma con meno grassi, meno sale e quindi più salubri. Quando ci coglie un attacco di desiderio o di fame nervosa, cerchiamo di, concentrandoci su un’attività interessante e coinvolgente, capace di assorbirci e di farci pensare ad altro. Se il problema rasenta il limite di una vera e propria dipendenza, possiamo cercare dimagari con l’aiuto di un professionista, per rimuovere le cause di stress che ci spingono a cercare conforto continuo nel cibo, e individuare le ragioni per cui certi alimenti sono per noi così irresistibili.