Cioccolato: perché mangiarlo rende così felici

Secondo un sondaggio , tre italiani su quattro dichiarano di consumarlo abitualmente, con numeri ancora più alti tra donne e giovani under 34, e chi lo consuma con frequenza si dichiara felice con più frequenza rispetto a chi non ne mangia mai o quasi. E se in fondo alla dispensa ne è rimasto un solo pezzetto, si fa a metà con il partner. Perché il cioccolato ha questa prodigiosa capacità di evocare buonumore e sentimenti positivi, e come possiamo approfittarne senza far impennare l’ago della bilancia?

IL SONDAGGIO - Al cioccolato è dedicata un’indagine realizzata da SWG in collaborazione con la piattaforma di food delivery Deliveroo, per scoprire quale sia il rapporto tra gli italiani e il cioccolato. Quanti lo amano e lo consumano regolarmente, qual è la tipologia preferita e qual è il momento migliore per goderselo? Il cioccolato è un alimento che entra spesso nella dieta degli italiani: lo consumano abitualmente tre connazionali su quattro e, secondo il 46% del campione, ogni occasione è giusta per mangiarlo. Particolarmente assidui sono le donne e i giovani sono i 34 anni, con il 32% del campione femminile e una identica quota di giovani tra i 18 e i 34 anni che affermano di consumarlo più volte alla settimana. Per quanto riguarda poi le tipologie preferite, gli intervistati hanno dichiarato di amare le intramontabili tavolette (67%), i cioccolatini (61%) e la crema da spalmare (51%). E nella classica sfida tra fondente e al latte, il primo batte il secondo con il 48% delle preferenze contro il 21%. Se poi la dispensa langue e occorre far ricorso al delivery, i prodotti al cioccolato più ordinati su Deliveroo sono i donut al cioccolato, il milkshake al cioccolato e la torta al cioccolato.

Leggi Anche Cioccolato fondente: tanti buoni motivi per farsi prendere per la gola

UN MOMENTO DI FELICITÀ - Che cosa rappresenta il cioccolato per gli italiani? Per il 51% degli intervistati è una coccola, con una percentuale che sale al 57% nel caso dei consumatori over 64; secondo il 30% è un momento di gioia. È interessante anche notare che i consumatori più assidui di cioccolato hanno dichiarato di provare emozioni positive, come speranza, allegria e gioia, in misura maggiore rispetto a chi non ne mangia mai o quasi. Allo stesso modo, questi ultimi hanno ammesso di sperimentare emozioni negative, come rabbia o disgusto, più frequentemente di quanto non accada ai chocolovers. Tra le emozioni positive legate al consumo di cioccolato spicca l’amore: non a caso, quando in dispensa la scorta di cioccolato è quasi esaurita, gli italiani lo condividerebbero anzitutto con il marito o la moglie (45%), con la mamma (24%) o con il papà (15%). Insomma, con le persone che si amano di più.

Leggi Anche Comfort food: perché siamo sedotti dai cibi dolci o grassi

PERCHÉ LO AMIAMO TANTO – Interrogato sulle ragioni di una passione così grande per il cioccolato, lo specialista in Scienza dell’alimentazione dott. Michelangelo Giampietro, spiega: “Il senso di gratificazione e appagamento, ovvero di benessere psicologico, che si prova quando ci si concede un buon cioccolato, anche abitualmente ma sempre senza esagerare, è dovuto in parte ad alcuni composti contenuti nel cacao (come teobromina, feniletilamina e anandamide). A tali componenti sono attribuite le capacità di migliorare la percezione soggettiva di benessere e di piacere, l’umore e le funzioni cognitive, proprio in virtù del loro effetto su alcuni neurotrasmettitori come serotonina ed endorfine. Del resto, la componente dolce in generale genera una sensazione di benessere riportandoci a ricordi di infanzia”.



BENEFICI E CAUTELE – Il cioccolato, soprattutto quello fondente, preso a piccole dosi è dunque un alimento benefico e non incide in modo significativo nella conta delle calorie. Grazie alla presenza di alcuni composti vegetali, i flavonoidi contenuti nel cacao, può aiutare a ridurre il colesterolo cattivo (LDL) e migliorare il flusso sanguigno, giovando alla salute del cuore e alla riduzione della pressione sanguigna. Un consumo troppo assiduo o in quantità eccessive, al contrario porta inevitabilmente ad assumere troppi zuccheri, responsabili di aumento di peso e di altri problemi. La quantità ragionevole che ci si può concedere senza rischi per la bilancia e per la salute è di un quadratino di cioccolato fondente al giorno, nell'ambito di un'alimentazione sana e variata. Il momento migliore della giornata per consumarlo è il mattino a colazione o come spuntino, mentre è meglio evitarlo la sera dopo cena: la presenza di sostanze eccitanti simili alla caffeina, può stimolare il sistema nervoso e creare, nei soggetti più sensibili, difficoltà a prendere sonno.