Acido folico: in quali cibi si trova e a che cosa serve

È molto improbabile che si verifichino problemi di salute legati a un eccesso di acido folico, in quanto l’organismo si autoregola espellendo le quantità in eccesso attraverso le urine. Molto più comune è invece il problema opposto, causato da un’alimentazione scorretta, da malnutrizione, o dall’uso eccessivo di alcune sostanze che interferiscono con l’assorbimento della vitamina B9, tra cui in particolare alcol e fumo di sigaretta. Possono interferire con l’assorbimento dei folati anche alcune malattie, come la celiachia e il diabete mellito, e l’assunzione di alcuni farmaci, in particolare gli anticonvulsivanti, alcuni antipertensivi (triamterene) e alcuni antibiotici. In caso di carenza di acido folico possono presentarsi alcuni sintomi, tra cui l'anemia, dato che i folati partecipano allo sviluppo dei globuli rossi, e senso di affaticamento. Le carenze di acido folico in gravidanza possono avere gravi effetti sullo sviluppo del feto, aumentando il rischio di anomalie, ritardo nella crescita, parto prematuro o il distacco della placenta: per questo motivo i medici prescrivono sempre alle gestanti l’assunzione di integratori di acido folico, per garantire al nascituro il corretto apporto di un nutriente fondamentale per la sua crescita ottimale.