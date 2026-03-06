Crescono i visitatori nei luoghi di cultura, nel 2025 il 15,8% in più

La cultura fa il boom di ingressi, il 2025 segnato un +15,8%. A trainare il comparto sono stati i parchi archeologici con oltre 10 milioni di biglietti. Il 70% dei biglietti arriva dall'estero. In testa c'è la Gran Bretagna. A dirlo è la seconda edizione del convegno “Big Data e Luoghi della Cultura” a cura della Fondazione Delphos e del Ministero della Cultura – Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale (DiVa) Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP), organizzato con il Dipartimento dei Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della CEI.