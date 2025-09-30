Beato Angelico protagonista di una grande mostra a Firenze

Ci sono voluti quattro anni di lavoro, ma ne è valsa la pena. Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco aprono le porte a Beato Angelico con una grande mostra nelle due location, in cui sono raccolte oltre 140 opere dell'artista simbolo del Quattrocento fiorentino tra dipinti, disegni, miniature e sculture provenienti da prestigiosi musei del mondo. Un’operazione che ha eccezionale valore scientifico e importanza culturale, grazie anche a un’articolata campagna di restauri e alla possibilità di riunificare pale d’altare smembrate e disperse da più di duecento anni. Fino al 25 gennaio 2026 l'esposizione offre un'occasione unica per esplorare la straordinaria visione artistica del frate pittore in relazione a un profondo senso religioso, fondato su una meditazione del sacro in connessione con l’umano.