Corto Maltese torna con "L’Isola di ieri": nel Pacifico tra ecologisti, superpotenze e mari feriti

C’è chi definisce Hugo Pratt un narratore e chi, più semplicemente, un viaggiatore dell’anima che ha trasformato il fumetto in letteratura disegnata. Trent’anni dopo la sua scomparsa, Pratt non è diventato una figura nostalgica bensì una presenza viva: nelle tavole, nei sogni, nelle rotte immaginarie che continua a tracciare nel cuore di chi legge. Non è quindi solo passato, perché il presente di Corto Maltese, la sua creatura più famosa, si alimenta di nuove letture e nuove storie.