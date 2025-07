Arriva il Galateo dei musei: 11 regole per visitare una mostra senza danni

Quadri danneggiati per scattare un selfie, opere d'arte scambiate per poltrone, turisti che parlano ad alta voce e consumano cibo e bevono, mentre visitano una mostra. Per contrastare un fenomeno in aumento, arriva il primo "Galateo dei musei": 11 semplici regole di bon ton per vivere i luoghi di cultura in modo rispettoso e perseverare le opere. A stilarlo è Libreriamo, il media digitale dedicato ai consumatori di cultura - che ha raccolto le testimonianze dei principali direttori dei musei italiani, allarmati dalla crescente incuria dei visitatori.