Milano, il Museo del fumetto chiude dopo 14 anni

La Fondazione afferma di non poter sostenere i costi di un trasloco del Museo del fumetto in attesa che il Comune di Milano promuova il nuovo bando per la riassegnazione dei locali di viale Campania. Per questo, aveva chiesto di poter rimanere in attività, in attesa di partecipare al bando e di vincerlo (presumibilmente): "Non è possibile affrontare la spesa onerosa di un trasloco per lasciare i locali vuoti per poi rientrare dopo pochi mesi, una volta (auspicabilmente) vinto il bando", si legge nel comunicato della Fondazione Franco Fossati. "A fronte del diniego da parte del Comune di poter restare per pochi mesi, la Fondazione Franco Fossati non può quindi fare altro che prendere atto delle decisioni burocratiche e lasciare libero uno spazio nel quale molto probabilmente non potrà più rientrare per mancanza di fondi, consumati per il trasloco", continua poi il comunicato.