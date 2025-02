Con Milano MuseoCity l'arte invade le strade della città

Quello di Milano MuseoCity è un progetto nato nove anni fa con l'intento di promuovere i musei, un po' come avviene con Book City e con la Music Week. Partito in sordina con un programma che si sviluppava nell'arco di 3 giorni, l'anno scorso si è ampliato a 5 e arriva quest'anno a coprire un'intera settimana. L'anno prossimo, in previsione, si arriverà a un mese in concomitanza con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. Il programma è ricco di eventi e adatto a qualsiasi tipologia di fruitore: dal più esperto e informato a quello distratto e occasionale. Le opere esposte coprono un arco cronologico che non potrebbe essere più ampio e che copre dal neolitico alla street art. Anche gli ambiti che tocca sono quantomai variegati: si va dalla pittura al fashion, dal design all'artigianato.