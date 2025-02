A Milano la mostra "Art Déco. Il trionfo della modernità"

Il progetto è promosso dal Comune di Milano e 24 ORE Cultura-Gruppo 24 ORE, e vede come istituzione partner Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia in Toscana. Sono circa 250 le opere in mostra, dai vetri alle porcellane alle maioliche ai centro tavola, dalle opere d'arte come dipinti, sculture, oggetti d'arredo, tessuti fino ad abiti haute couture, accessori e alta oreficeria. In dieci anni di "sogno" tutto europeo di Art Déco si innestano anche creazioni italiane a cui la mostra sceglie di dedicare particolare attenzione. Nelle sale si susseguono ad esempio le invenzioni per la Richard- Ginori di Gio Ponti.