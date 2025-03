Milano, Museo della Scienza: il Teatro alla Scala si mostra “dietro le quinte”

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, la Fondazione Teatro alla Scala, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano e grazie al generoso contributo di Fimesa - Famiglia Sordi. “In Scena” è la sezione del museo in cui si può visitare un modulo del palcoscenico storico a ponti mobili del Teatro alla Scala, concesso in comodato al Museo dal Comune di Milano: si tratta di una straordinaria testimonianza di ingegneria teatrale, realizzato nel 1938 su progetto dell’ingegnere Luigi Lorenzo Secchi, conservatore del Teatro alla Scala dal 1932 al 1982, e di un innovativo sistema ha reso possibile la realizzazione di cambi di scena complessi, ma nello stesso tempo rapidi e sicuri, grazie a un avanzato impianto idraulico costruito dalle Officine Meccaniche Stigler di Milano. Utilizzato per oltre sessant’anni, il palco presente al museo ha contribuito alla messa in scena di alcuni degli spettacoli più iconici della storia del Teatro alla Scala, con protagonisti i più importanti direttori d’orchestra, cantanti, ballerini, registi, scenografi e costumisti al mondo, sopravvivendo anche ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Cuore dell’allestimento è un manufatto lungo 6 metri e largo 2,40, parte di un progetto di riforma del teatro iniziata con la costruzione della nuova buca orchestrale e con le innovazioni illuminotecniche realizzate dal poliedrico artista Mariano Fortuny: grazie al palco a ponti mobili l’allestimento degli spettacoli operistici, sinfonici e di balletto è stato trasformato radicalmente Il palcoscenico è rimasto in funzione dal 1938 al 2002 ed è stato utilizzato in produzioni storiche, fino a quando il Teatro non è stato sottoposto a un nuovo e importante intervento di restauro e modernizzazione. Sulla struttura dei ponti mobili di Secchi è stato modellato anche l’attuale palcoscenico del Teatro alla Scala, inaugurato nel 2004 e progettato dall’ingegner Franco Malgrande - Direttore dell’Allestimento scenico Teatro alla Scala.