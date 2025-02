A Torino il viaggio nel mondo fantastico di James Cameron

“Sono cresciuto in una piccola città del Canada e disegnavo continuamente. Ero ispirato dai fumetti, dai libri di fantascienza e dai film che divoravo avidamente. Più illustratore nel cuore che artista, usavo i miei disegni e dipinti per raccontare storie. Questa è stata una preparazione perfetta per passare all'arte del cinema quando avevo vent'anni", racconta James Cameron. Adattata alla particolare struttura verticale della Mole Antonelliana, sede del Museo, l'esposizione rivela il processo che ha portato alla creazione di film come "Terminator", "Aliens - Scontro finale", "Titanic" e la serie di "Avatar". "The Art of James Cameron" include tutto, dai suoi primi schizzi a progetti mai realizzati, fino alle sue opere più celebri. La sua arte è diventata sempre più sofisticata, esplorando grandi temi che avrebbero influenzato il suo lavoro successivo, come la minaccia di una catastrofe nucleare o i pericoli legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.