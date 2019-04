30 marzo 2018 07:00 Pastiera nel bicchiere

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 8 bicchierini La pastiera nel bicchiere è un dolce al cucchiaio goloso e scenografico realizzato con strati di biscotti di pasta frolla alternati a una delicata crema di ricotta e grano. La pastiera al bicchiere è ovviamente una versione originale ed elegante della tradizionale pastiera napoletana, dolce per eccellenza della tavola di Pasqua! I bicchieri di pastiera sono monoporzione, profumati dal limone e dalla vaniglia, decorati con l'arancia candita.

INGREDIENTI Per la pasta frolla farina tipo 00 250 g

burro a temperatura ambiente 100 g

zucchero semolato 100 g

la scorza grattugiata di mezzo limone bio

sale un pizzico

tuorli d'uovo 4 Per la crema di ricotta e grano grano cotto 420 g

latte intero 170 ml

burro una noce

la scorza grattugiata di mezzo limone bio

ricotta di pecora 500 g

zucchero semolato 150 g

estratto di vaniglia un cucchiaino Per decorare arancia candita a cubetti q.b.

zucchero a velo (facoltativo) q.b.

PROCEDIMENTO

Versate il grano in una pentola, aggiungete il latte, la scorza grattugiata di mezzo limone e il burro. Portate a ebollizione e mescolate di tanto in tanto con un cucchiaio di legno fino a quando tutto il liquido non si sarà asciugato. Preparate la pasta frolla: raccogliete tutti gli ingredienti nel mixer e frullate fino a ottenere un impasto omogeneo. Lavoratelo ancora per qualche istante su un piano di lavoro infarinato e lasciate riposare in un sacchetto di plastico per 30 minuti. preparare la pasta frolla

Stendete la pasta frolla in una sfoglia spessa circa 3-4 mm. Ritagliate dei cerchi delle dimensioni del bicchiere che avete scelto (considerando che in ognuno dovrete fare almeno 3 strati). Distribuite i cerchietti sulla leccarda rivestita di carta da forno e cuoceteli a 180 gradi per circa 20 minuti. Sfornateli e lasciateli raffreddare. cuocere i cerchi di pasta frolla

Frullate la ricotta con lo zucchero fino a ottenere una crema soffice e spumosa. Profumate con l'estratto di vaniglia e amalgamatela con il grano cotto, mescolando bene. preparare la crema di ricotta

Formate gli strati della pastiera alternando la crema con le cialde di pasta frolla. Completate con la crema e i canditi a cubetti. formare gli strati