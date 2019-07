Ammettiamolo: non è meraviglioso svegliarsi al mattino sapendo che ad attenderci in cucina, c’è il nostro adorato caffè insieme a un paio di golosi Muffin ai lamponi e cocco ? I muffin, oltretutto, hanno il grandissimo pregio di essere facili e veloci da preparare e questa versione estiva con lamponi e cocco è davvero invitante , carina da proporre anche al brunch della domenica : andranno a ruba!

Per 6 persone

PROCEDIMENTO

Ponete il latte in una ciotola, aggiungete le uova e l’olio e sbattete brevemente. Aggiungete anche gli altri ingredienti secchi (la farina e il lievito vanno setacciati) e un pizzico di sale. In ultimo aggiungete anche i lamponi e mescolate con delicatezza.

Mettete l’impasto nei pirottini dei muffin in silicone o nell' apposita teglia da muffin precedentemente imburrata e fate cuocere in forno statico 180°C per 25 minuti circa.