I Dolci di Alice: crema vellutata al cioccolato fondente

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 10'

Questa crema si prepara in un lampo ma il risultato vi sorprenderà, avrete una crema dalla consistenza vellutata che si scioglie in bocca. Potete aggiungere scorza d’arancia, zenzero grattugiato, frutta secca in granella per personalizzare la vostra ricetta e renderla unica!