Gelati di frutta casalinghi, senza gelatiera

Questi gelati di frutta fatti in casa sono ideali per una merenda estiva o un fine pasto all’insegna della freschezza . Sono naturalmente senza glutine e persino vegani . Ma se preferite renderli più cremosi e non seguite una dieta particolare, sostituite l’acqua con pari quantità di latte o panna fresca .

PROCEDIMENTO

Lo sapevate che...

Nella preparazione di questi gelati, la quantità degli ingredienti utilizzati o necessari può cambiare a seconda degli stampi utilizzati. Se avanza della frutta usatela per fare la macedonia. Se l’avete già frullata, mettetela in congelatore mescolando ogni 30 minuti per almeno due ore, e servite come granita.