Il cosciotto di agnello al forno è un secondo piatto saporito e facile da preparare realizzato con fettine di cosciotto insaporite da prezzemolo, aglio e parmigiano cotte in forno insieme alle patate. Perfetto per il pranzo di Pasqua , il cosciotto di agnello al forno è un secondo piatto classico che basterà accompagnare con un'insalata mista.

PROCEDIMENTO

Posizionate le fettine di cosciotto in un recipiente abbastanza capiente e fatele insaporire per 30 minuti con i filetti di aglio, una presa di sale, qualche cucchiaio di olio di oliva, il prezzemolo lavato e tritato e qualche cucchiaio di parmigiano grattugiato. Mescolate bene e lasciate riposare.

Nel frattempo, sbucciate le patate. Lavatele sotto l'acqua corrente e tagliatele in 4 (o comunque in spicchi grossi) e trasferitele in un altro recipiente. Condite anche le patate con sale, olio, prezzemolo e parmigiano. Trasferite la carne in una teglia con un fondo leggero di olio, aggiungete le patate e distribuitele bene.