Cookies con fiocchi di avena, noci pecan e cioccolato fondente

PROCEDIMENTO

Tritate finemente 80 gr di fiocchi di avena con un mixer. Tritate grossolanamente anche il cioccolato fondente con il coltello. Unite tutti gli ingredienti in una ciotola capiente e create un impasto omogeneo.



Formate delle palline ed appoggiatele in una teglia coperta da carta forno. Schiacciate leggermente le palline e cuocetele a 180 gradi per 20-25 minuti. Fate raffreddare i biscotti su una gratella per 15 minuti.



Per rendere i cookies più golosi li potete spalmare con della crema al pistacchio e poi potete richiudere con un altro biscotto.



