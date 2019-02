Castagnole al forno con cacao, ricotta e anacardi

PROCEDIMENTO

Fate sciogliere il burro e lasciatelo raffreddare. Tritate finemente gli anacardi.



Versate in una ciotola farina, zucchero, cacao, sale, lievito e anacardi.



In un'altra ciotola sbattete l'uovo poi unite ricotta, rum, vaniglia e burro.



Versate gli ingredienti liquidi nella ciotola di quelli secchi e mescolate con un cucchiaio di legno poi finite di impastare con le mani.



Fate riposare l'impasto per 20 minuti poi formate dei filoncini di 2 cm di diametro, quindi tagliateli a tocchetti e lavorateli per rendere le castagnole rotonde.



Sistemate le castagnole su una teglia rivestita di carta forno e cuocetele per 10 minuti a 180 gradi.



Sfornate le castagnole, fatele intiepidire ed aggiungete lo zucchero a velo.



